La présidente de Taiwan dit être ouverte au dialogue avec la Chine

TAIPEI, 20 mai (Reuters) - Taiwan est disposé à dialoguer avec la Chine mais ne peut accepter le principe politique "un pays, deux systèmes" voulu par Pékin, a déclaré mercredi la présidente taiwanaise Tsai Ing-wen, appelant les deux camps à trouver un moyen de coexister.

S'exprimant lors d'une cérémonie d'investiture marquant le début de son second et ultime mandat à la tête de l'île, Tsai Ing-wen a déclaré que les relations entre Taipei et Pékin avaient atteint un tournant historique.

"Les deux camps ont le devoir de trouver un moyen de coexister sur le long terme et d'empêcher l'intensification de l'antagonisme et des différences", a-t-elle dit.

Tsai a été réélue en janvier avec 8,2 millions de voix, un score sans précédent depuis la première présidentielle en 1996, à l'issue d'un scrutin centré sur les tensions avec la Chine et le contestation de la souveraineté de celle-ci à Hong Kong.

"Je veux réitérer les mots 'paix, parité, démocratie et dialogue'. Nous n'accepterons pas que les autorités de Pékin utilisent le principe 'un pays, deux systèmes' pour déclasser Taiwan et nuire au statu quo inter-détroit", a déclaré la dirigeante.

La Chine presse pour ramener dans son giron Taiwan, qu'elle considère comme une province renégate, en lui faisant accepter le principe "un pays, deux systèmes" qui régit ses relations avec Hong Kong.

Pékin, qui n'exclut pas de recourir à la force si Taiwan proclame formellement son indépendance, a multiplié les exercices militaires près de l'île depuis la réélection de Tsai. Celle-ci a déclaré mercredi que Taipei avait fait les efforts les plus importants pour maintenir la paix et la stabilité dans le détroit de Taiwan, qui sépare l'île et la Chine.

"Nous allons poursuivre ces efforts, et nous sommes disposés à ouvrir le dialogue avec la Chine et à contribuer davantage à la sécurité régionale", a-t-elle dit. (Yimou Lee et Ben Blanchard; version française Jean Terzian)