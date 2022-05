La présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Mme Pelosi, exclue de la communion catholique en raison de sa position sur l'avortement.

L'archevêque Salvatore Cordileone a déclaré, dans une lettre ouverte adressée à Pelosi et dans une autre adressée aux fidèles, que "la position de Pelosi sur l'avortement n'a fait que devenir plus extrême au fil des ans, surtout au cours des derniers mois."

Le bureau de Pelosi n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La décision de l'archevêque intervient après la fuite, au début du mois, d'un projet d'avis de la Cour suprême indiquant que la plus haute juridiction annulerait la décision Roe v. Wade de 1973 qui a légalisé l'avortement dans tout le pays.

Cordileone a déclaré que Pelosi n'avait pas répondu à ses demandes de rencontre dans les mois qui ont suivi son engagement à codifier les protections de l'avortement dans la loi fédérale après que les législateurs des États conservateurs aient adopté des interdictions presque totales de l'avortement au niveau de l'État.

L'archevêque a déclaré avoir envoyé une lettre privée à Pelosi en avril, l'avertissant qu'il lui interdirait la communion à moins qu'elle ne répudie publiquement son soutien au droit à l'avortement ou qu'elle cesse de faire référence à sa foi catholique en public.

M. Cordileone a souligné les commentaires que Mme Pelosi a faits au comité de rédaction du Seattle Times ce mois-ci, citant sa foi catholique et son soutien au droit à l'avortement, puis a déclaré : "On me dit : 'Nancy Pelosi pense qu'elle en sait plus que le pape sur la façon de faire des bébés'. Oui, je le pense. Êtes-vous stupides ?"

Dans sa lettre aux fidèles, Cordileone a écrit que "mon action ici est purement pastorale, pas politique."

"La Présidente Pelosi reste notre sœur dans le Christ", a écrit l'archevêque. "Son plaidoyer pour le soin des pauvres et des vulnérables suscite mon admiration."