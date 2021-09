La présidente du Congrès du travail du Canada, Bea Bruske, de passage à Winnipeg en soutien à Daniel Blaikie

WINNIPEG, Manitoba, 08 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La tournée électorale pancandienne du Congrès du travail du Canada s’est poursuivie aujourd’hui avec la présidente Bea Bruske qui a fait du porte-à-porte en appui au candidat néo-démocrate Daniel Blaikie.



« Winnipeg est une ville incroyable et la population ici, dans Elmwood-Transcona, mérite de se faire entendre haut et fort à Ottawa », a déclaré madame Bruske. « Daniel Blaikie a prouvé qu’il était un élu solide pour les familles travailleuses ici à Winnipeg. Nous soutenons des candidates et candidats comme lui qui s’engagent à mettre en œuvre un plan de relance prévoyant des investissements dans de bons emplois, une assurance-médicaments universelle, le logement abordable et plus de places en services de garde à l’enfance et qui lutteront contre les changements climatiques d’une manière qui ne laisse aucun travailleur pour compte. »

Les représentants du Congrès du travail du Canada sillonneront le pays pour soutenir les candidats et candidates qui mettent les travailleurs et travailleuses au cœur de leur plan de relance.

« Cette élection fédérale, nous déciderons qui peut mener une relance vigoureuse permettant de rectifier les inégalités actuelles », a ajouté madame Bruske. « Nous soutenons les candidats et candidates qui comprennent l’importance de mettre le filet de sécurité social du Canada à l’abri des désastres afin d’être prêts pour la prochaine crise et qui placent les travailleurs et travailleuses et leur famille au cœur de leurs plans de relance. »

« Il ne saurait y avoir de relance après-COVID-19 sans les travailleurs. »

Apprenez-en davantage sur la façon dont les syndicats du Canada contribuent à façonner la relance à plancanadien.ca.

