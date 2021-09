La présidente du Congrès du travail du Canada, Bea Bruske, disponible pour commentaires pour la fête du Travail

OTTAWA, 01 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les familles travailleuses ayant fait face depuis 18 mois à des défis sans précédent en matière de santé et d’économie, l’élection fédérale de 2021 se produit à un moment marquant de l’histoire de notre pays.



À l’occasion de la fête du Travail, la nouvelle présidente du Congrès du travail du Canada, Bea Bruske, sera à la disposition des médias pour présenter les préoccupations et les priorités des familles travailleuses.

« La pandémie et la crise économique ont mis en évidence les inégalités dans notre société. Bon nombre de familles ont du mal à payer leur loyer et des biens essentiels comme la nourriture et les médicaments », a déclaré madame Bruske.

« Les enjeux de cette élection sont considérables. Les syndicats du Canada exhortent la population du Canada à soutenir les candidats et candidates qui placent les familles travailleuses au cœur de leurs plans de relance. »

Quand : Des entrevues peuvent être accordées du jeudi 2 septembre au lundi 6 septembre Quoi : La présidente du Congrès du travail du Canada, Bea Bruske, est disponible à des fins de commentaires sur la fête du Travail et l’élection fédérale de 2021 Où : Virtuellement ou en personne, sur demande

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Chantal St-Denis

Cell. 613-355-1962

media@clcctc.ca