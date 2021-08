La présidente du Congrès du travail du Canada Bea Bruske exige une relance axée sur les travailleurs

ST. JOHN’S, Terre-Neuve-et-Labrador, 24 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La présidente Bea Bruske a lancé la tournée électorale du Congrès du travail du Canada à St. John’s aujourd’hui, demandant aux électeurs et électrices d’appuyer les candidats et candidates qui soutiennent une relance dont la priorité porte sur les travailleurs et travailleuses.



La Fédération du travail de Terre-Neuve et du Labrador s’est jointe à elle pour faire du porte-à-porte en soutien à la candidate néo-démocrate de St. John’s-Est Mary Shortall.

« Terre-Neuve-et-Labrador a été durement touchée par la pandémie. Nous devons attirer des emplois dans la province et avoir une relance axée sur les travailleurs et travailleuses », a déclaré Mme Bruske. « La population locale s’inquiète de l’augmentation du coût de la vie et d’être laissée pour compte. Mary Shortall sera une députée dynamique engagée à remplacer les emplois perdus par de meilleurs emplois et à rendre le coût de la vie plus abordable. »

Le taux de chômage à Terre-Neuve-et-Labrador s’élevait à 17,2 % au plus fort des fermetures pendant la pandémie et ne s’est toujours pas amélioré.

« Les travailleurs et travailleuses nous ont aidés à résister à cette pandémie, mettant souvent leur propre santé et leur propre bien-être en jeu », a déclaré Mme Shortall. « Ils méritent un plan de relance juste qui ne les laissera pas pour compte. Pour cela, il doit y avoir de bons emplois, une assurance-médicaments universelle, des logements et services de garde à l’enfance à prix abordable et des actions climatiques. »

Les syndicats du Canada exigent une relance économique qui fournit un salaire suffisant pour vivre, des conditions de travail justes et une voie d’accès à la syndicalisation.

« Au cours des quatre prochaines semaines, nous sillonnerons le pays afin de faire campagne pour les candidats et candidates qui offrent de vraies solutions permettant de remédier aux pertes d’emplois, mettre notre filet de sécurité social à l’abri des désastres, renforcer les soins de santé publics et lutter contre les changements climatiques pour qu’aucun travailleur ni travailleuse ne soit laissé pour compte », conclut Mme Bruske.

Apprenez-en davantage sur la façon dont les syndicats du Canada contribuent à façonner la relance à plancanadien.ca.

