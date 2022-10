La présidente du G20, Mme Indrawati, affirme que d'énormes lacunes subsistent sur la guerre en Ukraine et les questions géopolitiques.

Le ministre indonésien des finances, Sri Mulyani Indrawati, a déclaré lors d'une conférence de presse, après qu'une autre réunion des dirigeants financiers du G20 se soit terminée sans déclaration commune, que le groupe a néanmoins pu maintenir cette année son statut "de premier forum mondial pour la politique économique et financière".

Indrawati a déclaré que les ministres des finances et les gouverneurs des banques centrales du G20 ont convenu de la nécessité d'améliorer son cadre commun pour la restructuration de la dette afin d'apporter plus de prévisibilité au processus et d'utiliser les ressources et les capacités pour répondre aux besoins de nombreux pays en développement. Le groupe a également réaffirmé son engagement envers un accord mondial conclu l'année dernière pour réformer la fiscalité internationale des entreprises, a-t-elle ajouté.