La présidente taïwanaise va s'engager à renforcer la défense de l'île

par Yimou Lee et Ben Blanchard

TAIPEI, 9 octobre (Reuters) - La présidente de Taïwan, Tsai Ing-wen, s'engagera, lors d'un important discours prononcé lundi à l'occasion de la fête nationale, à renforcer les capacités de défense de l'île dans un contexte de regain des tensions avec la Chine.

La Chine considère Taïwan comme partie intégrante de son territoire et la visite en août de la présidente de la Chambre américaine des représentants, Nancy Pelosi, dans l'île a exacerbé les tensions entre les Etats-Unis et la Chine, donnant lieu à des manoeuvres militaires de la part de Pékin.

Le projet de discours de Tsai Ing-wen, décrit à Reuters par une source, indique que la présidente de Taïwan évoquera l'idée de "renforcer la puissance de combat de la défense nationale et de ressouder le moral du peuple".

"Outre la réaffirmation de la détermination de Taïwan à accroître sa défense et renforcer sa position sur le maintien de la paix et de la stabilité dans la région, la présidente s'étendra également sur les efforts visant à renforcer la puissance de combat et la résilience de la défense nationale", a ajouté la source.

Tsai Ing-wen a lancé un programme de modernisation des équipements militaires de Taïwan marqué par une hausse des dépenses en matière de défense alors que la Chine persiste dans ses revendications à l'égard de l'île.

Son discours devrait être prononcé devant le palais présidentiel dans le centre de Taipei, où se déroulera également un défilé militaire. Tsai Ing-wen y soulignera que la "résilience démocratique" est la clé de la protection de Taïwan, selon la source.

Cela implique de poursuivre l'approfondissement de la coopération internationale et d'établir des "liens étroits" avec les alliés démocratiques de l'île, devrait déclarer la présidente de Taïwan.

Ce discours prévu interviendra moins d'une semaine avant l'ouverture du congrès du Parti communiste chinois à Pékin, où le président Xi Jinping devrait rempiler pour un troisième mandat de cinq ans.

La Chine, sans exclure l'usage de la force, s'est engagée à oeuvrer pour une "réunification" pacifique avec Taïwan selon le modèle "un pays, deux systèmes", une projet rejeté par tous les principaux partis politiques taïwanais. (Reportage Yimou Lee et Ben Blanchard; version française Claude Chendjou)