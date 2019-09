La présidentielle en Algérie fixée au 12 décembre

ALGER, 15 septembre (Reuters) - L'élection présidentielle en Algérie aura lieu le 12 décembre prochain, a annoncé dimanche le président par intérim, Abdelkader Bensalah, lors d'une allocution télévisée.

Après plusieurs semaines de manifestations, le président Abdelaziz Bouteflika, qui était au pouvoir depuis 1999, a démissionné le 2 avril dernier sans mettre fin à la mobilisation.

Les contestataires réclament un renouvellement complet de la classe dirigeante avant la tenue de la présidentielle. Une manifestation appuyant cette demande a mobilisé des dizaines de milliers de manifestants vendredi dans les rues d'Alger.

L'armée en revanche s'est prononcée pour un scrutin cette année. Et le calendrier exposée par Bensalah coïncide avec la prise de position du chef d'état-major de l'armée algérienne, le général Ahmed Gaed Saleh, qui a jugé au début du mois "opportun de convoquer le corps électoral le 15 du mois de septembre courant", ouvrant la voie à l'organisation du scrutin dans les 90 jours qui suivent. (Hamid Ould Ahmed et Lamine Chikhi Jean-Philippe Lefief et Henri-Pierre André pour le service français)