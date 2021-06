La presse AccurioJet KM-1e de Konica Minolta remporte le prix BLI PaceSetter 2021-2022 de Keypoint Intelligence dans la catégorie des applications d'impression de production

MISSISSAUGA, Ontario, 15 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée (Konica Minolta) est fière d’annoncer qu’elle a reçu un prix Buyers Laboratory (BLI) PaceSetter 2021-2022 dans la catégorie des applications d’impression de production, pour sa polyvalence de sortie. Ce prix est remis par Keypoint Intelligence, chef de file mondial et évaluateur indépendant d’appareils, de logiciels et de services d’imagerie documentaire. Basées sur la recherche dans le marché nord-américain, ces distinctions sont remises aux constructeurs de matériel qui soutiennent le mieux leurs clients en réduisant leurs dépenses et en augmentant leurs revenus par diverses applications d’impression. La presse à jet d’encre UV à DEL AccurioJet KM-1e de Konica Minolta s’est démarquée par sa prise en charge d’un vaste éventail de supports.



Konica Minolta offre un éventail de supports des plus vastes

L’accès à une vaste gamme de supports augmente le nombre d’applications qu’un fournisseur de services d’impression peut produire et vendre. Selon Keypoint Intelligence, l’AccurioJet KM-1e de Konica Minolta, avec ses encres UV, permet aux utilisateurs d’imprimer sur un éventail de supports non disponibles avec d’autres technologies sur feuilles découpées : cartes de souhaits, cartes-cadeaux, clés de chambre d’hôtel et même cartes d’identité peuvent être imprimées sur de la pellicule texturée ou du PVC. À cela s’ajoutent d’autres d’applications imprimées sur des supports synthétiques, en PET adhésif, en polypropylène et en polyéthylène.

" La presse KM-1e peut imprimer des œuvres d’art sur toiles pouvant mesurer jusqu’à 23 x 29,5 po, " indique German Sacristan, directeur de l’impression sur demande à Keypoint Intelligence. "De plus, l’appareil est doté d’un système de coupe au laser hors ligne spécialement conçu pour le format B2+ et pouvant produire différents types de finis élégants. Sans c’est compter que Konica Minolta aide ses clients à réussir grâce à un programme de développement des affaires et de services professionnels personnalisés. "

"L'AccurioJet KM-1e est un élément clé de notre stratégie visant à permettre à nos clients stratégiques de développer leurs activités et de maximiser l'efficacité de leur flux de travail, ce qui conduit à une rentabilité plus élevée et durable à long terme", a déclaré Bill Troxil, vice-président senior, impression industrielle et jet d'encre, Konica Minolta. "Cette reconnaissance de Keypoint Intelligence affirme notre position de leader sur le marché nord-américain avec notre technologie jet d'encre UV LED et nos solutions de finition, et nous sommes fiers de recevoir cet honneur."

Lancée en juin 2020, et héritière de l’excellente AccurioJet KM-1, la presse AccurioJet KM-1e incarne une infinité d’occasions d’affaires, que ce soit pour l’offre de service actuel ou pour se lancer dans de nouveaux créneaux profitables. L’appareil amplifie les avantages de la technologie à jet d’encre UV à DEL pour maximiser la qualité et les possibilités d’impression sur divers types de supports comme le plastique, les enseignes rétroéclairées, la pellicule transparente, le papier à dorure, les supports métalliques, la toile et les supports synthétiques. L’AccurioJet KM-1e aide les clients à fournir des produits à valeur ajoutée là où les clients veulent de la qualité, de la personnalisation et une vaste gamme de supports.

Les prix Pacesetter de Keypoint Intelligence pour les applications d’impression de production sont remis aux constructeurs d’imprimantes numériques qui soutiennent le mieux le succès de leurs clients. Les entreprises reconnues aident leurs clients à communiquer plus efficacement par l’impression, contribuant par le fait même à la popularité croissante de l’impression numérique.

Pour en savoir plus, consultez le site Web de la presse à jet d’encre UV à DEL AccurioJet KM-1e de Konica Minolta.

À propos de Konica Minolta

Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée transforme et révolutionne le Milieu de travail de demain ™ (www.reinventerletravail.ca). Elle propose une gamme complète de solutions qui tirent profit de la mobilité et des services infonuagiques et optimisent les opérations au moyen de processus documentaires automatisés. Sa division des services de TI offre divers services de stratégie et de soutien informatiques ainsi que différentes solutions de sécurité réseau dans l’ensemble des marchés verticaux. L’entreprise a été reconnue par Brand Keys 14 années consécutives comme la marque numéro un en matière de fidélité des clients sur le marché des appareils de bureau multifonctions. Konica Minolta, Inc. figure à l’indice mondial de durabilité Dow Jones pour une 9e année consécutive. C’est en partenariat avec ses clients que l’entreprise donne forme aux idées et apporte une valeur ajoutée à la société. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.konicaminolta.ca et suivez Konica Minolta sur LinkedIn, YouTube, Facebook et Twitter (@KonicaMinoltaCA).

À propos de Keypoint Intelligence

Depuis 60 ans, les clients du secteur de l'imagerie numérique font confiance à Keypoint Intelligence pour des tests pratiques indépendants, des données de laboratoire et des études de marché approfondies afin d'assurer le succès de leurs produits et de leurs ventes. Grâce à des décennies d'expérience en tant qu'analyste, Keypoint Intelligence a été reconnu comme la ressource la plus fiable du secteur en matière d'informations, d'analyses et de prix impartiaux. Les clients ont exploité ces connaissances essentielles à la prise de décisions stratégiques, à l'amélioration des ventes quotidiennes et à l'excellence opérationnelle afin d'améliorer les objectifs commerciaux et d'augmenter les bénéfices. En mettant l'accent sur les clients, Keypoint Intelligence continue d'évoluer en même temps que l'industrie en élargissant ses offres et en mettant à jour ses méthodes, tout en comprenant intimement et en servant la transformation des fabricants, des canaux et de leurs clients dans le secteur de l'impression et de l'imagerie numériques.

