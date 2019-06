La presse officielle chinoise confirme la présence de Xi au sommet du G20

PEKIN, 23 juin (Reuters) - Xi Jinping prendra part au sommet du G20 prévu en fin de semaine prochaine à Osaka, au Japon, a rapporté dimanche l'agence de presse officielle Chine Nouvelle, confirmant la présence du président chinois à un rendez-vous en marge duquel il devrait s'entretenir avec son homologue américain Donald Trump.

Aucune autre information n'a été donnée par Chine Nouvelle sur le déplacement de Xi.

Trump a annoncé mardi dernier qu'il s'était entretenu par téléphone avec Xi et qu'il rencontrerait ce dernier au sommet du G20, les 28 et 29 juin.

Cette rencontre entre les deux présidents est considérée comme primordiale pour relancer les négociations commerciales sino-américaines, au point mort depuis début mai et le relèvement des droits de douane que Washington et Pékin s'imposent mutuellement. (Tina Qiao et Kevin Yao; Jean Terzian pour le service français)