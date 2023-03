Deux sénateurs américains ont déclaré lundi que leurs efforts pour lutter contre les menaces liées aux technologies étrangères progressaient et qu'ils dévoileraient mardi une législation visant à accorder à l'administration du président Joe Biden de nouveaux pouvoirs pour interdire l'application vidéo TikTok, propriété de la Chine, et d'autres applications qui pourraient présenter des risques pour la sécurité.

Une porte-parole de la Maison Blanche a déclaré à Reuters que l'administration "travaille avec le Congrès" mais a refusé de dire si elle approuverait la législation du Sénat.

TikTok est de plus en plus critiqué par crainte que les données des utilisateurs ne tombent entre les mains du gouvernement chinois, ce qui porterait atteinte aux intérêts de la sécurité occidentale. Le directeur général de TikTok, Shou Zi Chew, doit se présenter devant le Congrès le 23 mars.

Les sénateurs Mark Warner, un démocrate, et John Thune, un républicain, ainsi que d'autres personnes, prévoient mardi de dévoiler la dernière d'une série de propositions visant à donner à l'administration de nouveaux outils pour interdire l'application appartenant à ByteDance et utilisée par plus de 100 millions d'Américains.

Le projet de loi s'intitule "Restricting the Emergence of Security Threats that Risk Information and Communications Technology (RESTRICT) Act" et il "traitera de manière exhaustive la menace permanente que représente la technologie des adversaires étrangers, telle que TikTok", a déclaré le bureau de Warner.

L'administration a apporté sa contribution au projet de loi des sénateurs, a déclaré à Reuters une personne informée de la question. La Maison Blanche a refusé de dire si elle approuverait le projet de loi du Sénat.

La semaine dernière, la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants a voté, selon les lignes de parti, un projet de loi parrainé par le représentant Michael McCaul pour donner à Biden le pouvoir d'interdire TikTok après que le président de l'époque, Donald Trump, ait été bloqué par les tribunaux en 2020 dans ses efforts pour interdire TikTok et WeChat.

Les démocrates se sont opposés au projet de loi de McCaul, affirmant qu'il était précipité et qu'il fallait faire preuve de diligence raisonnable en débattant et en consultant des experts. Certains projets de loi majeurs visant la Chine, comme un projet de loi sur le financement des puces, ont mis 18 mois pour être approuvés. M. McCaul a déclaré qu'il pense que l'ensemble de la Chambre des représentants des États-Unis pourrait voter sur le projet de loi ce mois-ci.

TikTok a déclaré la semaine dernière qu'une interdiction de l'application par les États-Unis reviendrait à "interdire l'exportation de la culture et des valeurs américaines au milliard de personnes qui utilisent notre service dans le monde entier".

En 2020, le Comité des investissements étrangers aux États-Unis (CFIUS), un puissant organisme de sécurité nationale, a recommandé à l'unanimité à ByteDance de céder TikTok par crainte que les données des utilisateurs ne soient transmises au gouvernement chinois.

TikTok et le CFIUS négocient depuis plus de deux ans sur les exigences de sécurité des données. TikTok a déclaré avoir dépensé plus de 1,5 milliard de dollars pour des efforts rigoureux en matière de sécurité des données et rejette les allégations d'espionnage.