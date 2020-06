Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

En mai dernier, l’euro a profité de l’annonce d’un plan de relance de l’Union européenne (UE) et s’est apprécié face au dollar, au franc suisse, à la livre britannique et au yen. Toutefois, SwissLife Asset Managers pense que ce plan se heurtera prochainement à la réalité, ce qui pourrait modérer l’optimisme et faire replonger l’euro. En outre, les perspectives économiques de la zone euro restent bien plus sombres qu’aux Etats-Unis ou en Suisse, ce qui pourrait accentuer la pression sur l’euro en juin, ajoute SwissLife Asset Managers.