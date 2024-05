Les taux de rémunération du personnel temporaire en Grande-Bretagne ont augmenté le mois dernier au rythme le plus rapide depuis près d'un an et les employeurs ont moins réduit leurs embauches qu'au cours des derniers mois, selon une enquête menée auprès des recruteurs jeudi.

La Confédération du recrutement et de l'emploi (Recruitment and Employment Confederation) a déclaré que le nombre d'embauches permanentes a baissé le plus faiblement depuis 10 mois, tandis que les factures pour le personnel temporaire ont baissé le moins possible depuis janvier.

Le marché de l'emploi britannique est sous les feux de la rampe alors que la Banque d'Angleterre se demande dans quel délai elle va réduire ses taux d'intérêt, actuellement au plus haut depuis 16 ans - une tâche compliquée par les faibles taux de réponse à la principale mesure officielle de l'emploi.

Depuis des mois, l'enquête REC brosse un tableau peu reluisant de l'embauche et de la rémunération des travailleurs nouvellement employés, qui ne s'est généralement pas répercuté sur les mesures officielles du marché de l'emploi au sens large.

Aujourd'hui, certains signes indiquent que le ralentissement des données REC est en train d'atteindre son point le plus bas.

"Le moment critique de tout ralentissement du marché du travail est celui où la demande commence à se retourner. Les données d'aujourd'hui sur l'embauche suggèrent que ce point est proche, avec moins d'entreprises de recrutement signalant une baisse de la demande", a déclaré Neil Carberry, directeur général du REC.

Une partie de la croissance des salaires temporaires - la plus rapide depuis juin 2023 - reflète l'augmentation de 9,8 % du salaire minimum en avril, a-t-il ajouté.

Les données officielles les plus récentes, pour les trois mois se terminant fin février, ont montré une croissance annuelle des salaires d'environ 6 %, tandis que le taux de chômage a augmenté pour atteindre son plus haut niveau en six mois, à 4,2 %.

REC a déclaré que la disponibilité des candidats a augmenté au rythme le plus rapide depuis cinq mois, en partie en raison de l'augmentation des licenciements, mais aussi en raison d'une augmentation générale du nombre de personnes à la recherche d'un emploi.

L'augmentation du nombre de personnes entrant sur le marché du travail serait une bonne nouvelle pour la BoE et le gouvernement britannique, qui s'inquiètent tous deux de l'impact inflationniste et fiscal d'une baisse persistante de la participation au marché du travail depuis la pandémie de grippe aviaire de 19 ans. (Reportage de David Milliken, édition d'andy Bruce)