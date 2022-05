La primaire de mi-mandat du Sénat républicain de Pennsylvanie va être recomptée.

Oz, dont la candidature a été propulsée dans les dernières semaines de la campagne par un soutien de l'ancien président Donald Trump, ne menait McCormick que par 902 voix, tous comtés confondus, soit dans la marge de 0,5 % qui déclenche un recomptage automatique.

McCormick n'a pas renoncé à son droit à un recomptage, a déclaré Mme Chapman, ajoutant qu'elle publiera la déclaration officielle jeudi après-midi. Les comtés doivent terminer le recomptage au plus tard le 7 juin, a-t-elle dit.

Les deux hommes sont en lice pour la nomination républicaine qui les opposera au démocrate John Fetterman lors de l'élection de mi-mandat du 8 novembre pour remplacer le sénateur républicain Pat Toomey qui prend sa retraite.

Le résultat constitue un test pour l'influence de Trump sur le Parti républicain, alors qu'il envisage une éventuelle troisième candidature à la présidence en 2024. L'ancien président a soutenu plus de 190 candidats pour tenter de consolider son statut de faiseur de roi du parti, bien que ses choix n'aient pas toujours été retenus.

Oz et McCormick se sont tous deux positionnés comme des champions du programme populiste "America First" de Trump. Mais ils ont tous deux été confrontés à des questions concernant l'authenticité de leurs convictions conservatrices et leur engagement envers un État dont ils ne sont revenus que récemment en tant que résidents.

Fetterman, un lieutenant-gouverneur libéral, barbichu et tatoué, a cultivé un attrait "tout le monde" en portant des sweats à capuche et des shorts sur la piste de campagne. Il a remporté l'investiture démocrate contre le représentant américain modéré Conor Lamb, quelques heures après s'être fait implanter un pacemaker pour traiter des rythmes cardiaques irréguliers qui ont provoqué un accident vasculaire cérébral. Il a déclaré que les médecins s'attendent à un rétablissement complet.

Le sort du siège de la Pennsylvanie pourrait contribuer à déterminer quel parti contrôle le Sénat américain de 100 sièges à l'approche de l'élection présidentielle de 2024. La chambre est actuellement divisée à 50-50, les démocrates ayant le contrôle en raison du vote décisif de la vice-présidente Kamala Harris.

Les républicains défendent également des sièges sénatoriaux ouverts en Ohio et en Caroline du Nord, ainsi que le sénateur sortant Ron Johnson dans le Wisconsin. Les candidats démocrates sortants sont vulnérables en Arizona, en Géorgie, au Nevada et au New Hampshire.