La princesse Catherine, la roturière qui est la clé de la monarchie britannique

Née Catherine Middleton, l'aînée des trois enfants de la classe moyenne, entrepreneurs autodidactes, est aujourd'hui la Princesse de Galles, un titre détenu en dernier lieu par la défunte mère de William, Diana, dont la célébrité et le travail caritatif éclipsaient les membres de la famille royale qui l'entouraient.

Kate, en revanche, a gardé un profil plus bas, remplissant un agenda de plus en plus chargé d'engagements royaux de manière discrète et sans controverse, tout en gagnant une réputation d'icône mondiale de la mode qui fait régulièrement la une des magazines de luxe.

Les comparaisons avec Diana, dont Kate porte maintenant la bague de fiançailles ovale en saphir et diamant, seront inévitables, mais les commentateurs, les assistants et William lui-même affirment qu'elle n'essaiera pas d'imiter sa célèbre prédécesseur.

William lui-même a abordé les comparaisons lorsqu'ils se sont fiancés en 2010.

"Personne n'essaie de remplir les chaussures de ma mère", a-t-il déclaré. "Il s'agit de construire son propre avenir, son propre destin, et Kate s'en acquittera très bien."

Sa combinaison de glamour et de dur labeur a contribué à la popularité de la quadragénaire qui, avec William, est désormais considérée par les Britanniques comme le visage moderne de l'institution millénaire qui a prospéré pendant des décennies sous le règne de la défunte reine.

Bien que le roi Charles, son beau-père, ait bénéficié d'une récente hausse d'audience depuis la mort de sa mère, il n'a pas toujours bénéficié d'un soutien généralisé, ce qui soulève des questions sur la manière dont les membres de la famille royale vont désormais se comporter.

En plus d'être l'épouse du futur roi, Kate est également la mère d'un autre, son fils aîné le prince George, et de ses deux frères et sœurs, la princesse Charlotte et le prince Louis.

TRANSITION DIFFICILE

Autrefois moquée par certains dans les cercles royaux pour son éducation de classe moyenne, ce milieu est désormais considéré par certains comme un atout, permettant à Kate de se lier plus facilement au public.

Elle a elle-même admis que rejoindre les Windsor était intimidant, mais son introduction à la vie royale a été progressive.

Le couple a d'abord mené une vie discrète sur l'île d'Anglesey, dans le nord du Pays de Galles, où William travaillait comme pilote d'hélicoptère de recherche et de sauvetage de la Royal Air Force.

Kate était souvent aperçue poussant un caddie dans un supermarché local. "On nous laisse tranquilles, c'est bien", a déclaré William.

Certains de ceux qui ont travaillé avec William et Kate ont loué son approche terre-à-terre de ses rôles royaux.

"Elle a cette attitude presque démodée, celle de la Reine Mère face au drame - elle ne le fait tout simplement pas", a déclaré au Sunday Times Jamie Lowther-Pinkerton, un ami du couple et leur ancien secrétaire privé principal.

En revanche, le frère cadet de William, Harry, et son épouse Meghan ont suscité la controverse en se séparant de la famille royale et, dans une interview accordée en 2021 à Oprah Winfrey, en accusant la famille royale de s'inquiéter de la couleur de la peau de leur fils et de la pousser au bord du suicide.

DE L'ENFANCE HEUREUSE À LA ROMANCE ROYALE

Kate est née le 9 janvier 1982 à Berskhire, à l'ouest de Londres. Son père Michael a travaillé comme pilote et sa mère Carole comme hôtesse de l'air avant qu'ils ne créent une entreprise de vente par correspondance de fournitures de fête.

À l'âge de deux ans, elle a vécu avec sa famille à Amman en Jordanie pendant quelques années avant qu'ils ne rentrent en Grande-Bretagne, grandissant dans le petit village de Bucklebury.

Elle est allée au Marlborough College, une école privée exclusive de l'ouest de l'Angleterre, où elle a fait beaucoup de sport.

"J'ai eu une enfance très heureuse", dit-elle. "C'était très amusant - j'ai beaucoup de chance, je viens d'une famille très forte - mes parents étaient extrêmement dévoués à notre égard."

En 2001, Kate a commencé à étudier l'histoire de l'art à l'université de St Andrews, sur la côte est de l'Écosse, et c'est là qu'elle a rencontré William.

Elle a posé dans une robe transparente sur le podium d'un défilé de mode caritatif où William était assis au premier rang. Le couple a ensuite partagé une maison avec des amis et a commencé à sortir ensemble.

"Nous avons d'abord été amis pendant plus d'un an, puis nous nous sommes épanouis. Nous avons simplement passé plus de temps ensemble, nous avons bien rigolé, nous nous sommes amusés et nous avons réalisé que nous partagions les mêmes centres d'intérêt et que nous passions de très bons moments", a déclaré William.

Leur relation n'a pas toujours été de tout repos, et ils se sont brièvement séparés en 2007.

"À l'époque, je n'étais pas très heureuse, mais en fait, cela a fait de moi une personne plus forte", a déclaré Kate.

Peu de temps après leur réconciliation, les journaux ont commencé à la surnommer "Waity Katie", un nom qu'elle n'aurait pas apprécié car il laissait entendre qu'elle attendait que le prince lui demande sa main.

"Je n'avais pas réalisé que c'était une course", a déclaré William lorsqu'ils ont annoncé leurs fiançailles.

Ils se sont mariés lors d'une cérémonie en grande pompe royale en avril 2011, suivie par des centaines de millions de personnes dans le monde entier. Le jour de leur mariage, la reine a donné aux jeunes mariés les titres de duc et de duchesse de Cambridge.

Alors que les comparaisons avec Diana abondent, les commentateurs disent que Kate fait les choses à sa façon. Ironiquement, si elle cherche un modèle maintenant, ce pourrait être Camilla, la deuxième femme de Charles et maintenant reine consort, que Diana a blâmée pour la rupture de leur mariage.

"J'aurais pensé que si elle étudie quelqu'un, c'est en fait Camilla, et ce sont maintenant les deux figures féminines les plus importantes de la famille royale", a déclaré le biographe et historien royal Robert Lacey.