La priorité de l'Ukraine est de tenir la ligne alors que les leaders de la sécurité mondiale se réunissent

Forte de dizaines de milliers de réservistes, la Russie a intensifié ses attaques terrestres dans le sud et l'est de l'Ukraine et, à l'approche du premier anniversaire de son invasion du 24 février, une nouvelle offensive russe majeure semble prendre forme.

Jeudi, la Russie a fait pleuvoir des missiles sur l'Ukraine et a frappé sa plus grande raffinerie de pétrole. Sur au moins 36 missiles tirés par la Russie, environ 16 ont été abattus, a déclaré l'armée de l'air, un taux inférieur à la normale.

L'Ukraine a déclaré que le barrage comprenait des missiles que ses défenses aériennes ne peuvent pas abattre, ce qui ne fera qu'ajouter de l'urgence à ses appels pour un plus grand soutien militaire occidental.

Le chancelier allemand Olaf Scholz, le président français Emmanuel Macron et la vice-présidente américaine Kamala Harris font partie des nombreux hauts responsables qui participent à la Conférence sur la sécurité de Munich.

Le rassemblement de l'année dernière a eu lieu quelques jours avant le début de la guerre. Alors que les troupes russes se massaient aux frontières de l'Ukraine, les dirigeants occidentaux réunis à Munich ont exhorté le président Vladimir Poutine à ne pas l'envahir et l'ont averti des conséquences désastreuses s'il le faisait.

Cette année, les dirigeants devront faire face aux conséquences de la décision de Poutine d'ignorer leurs appels et de déclencher la guerre la plus dévastatrice en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, qui a tué des milliers de personnes et forcé des millions de personnes à fuir.

Les dirigeants russes brilleront par leur absence à la conférence, qui se déroule jusqu'à dimanche, mais de hauts responsables ukrainiens devraient y prendre la parole.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a déclaré dans son discours vidéo nocturne que sa priorité était de repousser les attaques russes et de se préparer à une éventuelle contre-offensive ukrainienne.

"Maintenir la situation sur le front et se préparer à toute étape d'escalade de l'ennemi - telle est la priorité pour le proche avenir", a-t-il déclaré.

Les responsables de l'alliance de l'OTAN ont discuté cette semaine de la nécessité de fournir davantage de matériel militaire à Kiev, et la Grande-Bretagne et la Pologne ont convenu, après la réunion de leurs dirigeants jeudi, que le soutien devait être intensifié.

Les responsables américains ont conseillé à l'Ukraine de suspendre toute contre-offensive jusqu'à ce que la dernière livraison d'armement américain soit en place et que la formation ait été dispensée.

L'état-major de l'armée ukrainienne, dans un rapport publié jeudi soir, a déclaré que la Russie avait également bombardé plus de deux douzaines de localités de l'est et du sud.

La Russie n'a rien dit sur les frappes de missiles ou les bombardements, et Reuters n'a pas pu confirmer de manière indépendante les rapports sur le champ de bataille.

LES CORPS S'ENTASSENT

La Russie se concentre sur la petite ville orientale de Bakhmut à Donetsk, l'une des deux régions qui composent le Donbas, le cœur industriel de l'Ukraine désormais partiellement occupé par la Russie.

Dans des batailles menées par le groupe de mercenaires Wagner gonflé par des recrues de la prison, la Russie pilonne et encercle Bakhmut depuis des mois. La plupart de sa population d'avant-guerre, soit environ 70 000 personnes, est partie, laissant les soldats ukrainiens retranchés.

"Ils envoient beaucoup de troupes. Je ne pense pas que cela soit viable pour eux", a déclaré l'attaché de presse de la 80e brigade d'assaut aérien ukrainienne, Taras Dzioba, à propos des Russes.

"Il y a des endroits où leurs corps sont juste empilés. Il y a une tranchée où ... ils n'évacuent tout simplement pas leurs blessés ou leurs tués."

Dzioba a parlé à Reuters alors qu'il se tenait près d'une batterie d'obusiers à l'extérieur d'un bunker défensif proche des lignes de front de Bakhmut.

Sa capture donnerait à la Russie un tremplin pour avancer sur deux plus grandes villes de Donetsk plus à l'ouest, Kramatorsk et Sloviansk. Mais l'Ukraine et ses alliés affirment que la prise de Bakhmut serait une victoire à la Pyrrhus compte tenu des mois que cela a pris et des pertes subies par la Russie.

Dans une interview avec un blogueur militaire pro-guerre, le chef du groupe Wagner a prédit que les forces russes mettraient des semaines, voire des mois, à capturer Bakhmut, en fonction du nombre d'hommes que l'Ukraine jettera dans la bataille et de la qualité du ravitaillement de ses hommes.

À Munich, la guerre ravivera des débats de longue haleine sur des questions telles que la mesure dans laquelle l'Europe doit renforcer sa propre capacité militaire, la mesure dans laquelle elle doit s'en remettre aux États-Unis pour sa sécurité, alors que l'on craint que la crise ukrainienne ne s'étende.

La police de Moldavie, où le parlement a approuvé jeudi un nouveau gouvernement pro-occidental, a déclaré avoir à nouveau trouvé des débris de missiles près de la frontière avec l'Ukraine.

Pendant ce temps, la Biélorussie, qui a permis à la Russie d'utiliser son territoire pour envoyer des troupes en Ukraine au début de la guerre, a déclaré qu'elle ne se battrait aux côtés de son allié que si elle était attaquée.

L'Allemagne a déclaré que 1,1 million de personnes sont arrivées d'Ukraine en 2022, dépassant ainsi l'afflux de migrants de 2015-16.

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, s'est rendu en Ukraine, la première visite de ce type pendant la guerre de la part d'Israël, qui coordonne avec la Russie les frappes sur des cibles iraniennes présumées en Syrie et n'a pas promis d'armes à Kiev.

Sur Twitter, M. Cohen a déclaré qu'Israël augmenterait l'aide qu'il apporte à l'Ukraine et l'aiderait à se reconstruire.