La priorité du nouveau chef des services publics de Floride : plus de scandales.

Le nouveau chef de Florida Power & Light (FP&L) a au moins un objectif important au-delà de la gestion du service public du géant américain de l'électricité NextEra, disent les analystes : rester en dehors des gros titres. Armando Pimentel, qui a occupé des rôles de direction dans le domaine des finances chez NextEra pendant plus d'une décennie avant de prendre sa retraite en 2019, revient dans ce que les investisseurs espèrent être la fin de l'ère des scandales politiques et de financement de campagne de FP&L.

"Ils l'ont probablement choisi pour être une figure de type steady the ship", a déclaré Jack Dearing, un analyste de Capstone LLC basé à Washington, qui conseille les investisseurs et les entreprises sur les questions politiques.

Pimentel remplace le PDG sortant de FP&L, Eric Silagy, qui a rejoint NextEra il y a environ deux décennies, a travaillé comme lobbyiste de premier plan pour la société et a été au centre de certains de ses problèmes de publicité.

Depuis 2020, des organes de presse basés en Floride ont fait état du rôle de FP&L dans des activités politiques et de financement de campagne douteuses.

Dans un article du Orlando Sentinel, Silagy a été accusé de travailler avec un consultant politique pour harceler un sénateur d'État démocrate qui avait présenté une législation défavorable à FP&L. Le Miami Herald et d'autres ont rapporté des allégations selon lesquelles des cadres de la société ont travaillé avec un consultant pour faire dérailler certains candidats au Sénat de l'État et surveiller un journaliste qui a écrit des articles critiques sur la société de services publics réglementée. Les actions de NextEra ont chuté de près de 9 % à la fin du mois dernier, leur plus forte baisse quotidienne en plus de deux ans, après que la société ait brusquement annoncé que Silagy se retirerait sous la menace d'une enquête formelle de la Commission électorale fédérale sur les dons politiques de la société.

Une enquête interne de NextEra n'a révélé aucun acte répréhensible, ont déclaré les dirigeants lors de la dernière conférence téléphonique sur les résultats de la société, ajoutant que le départ de Silagy n'était lié à aucune controverse. Pimentel est une figure bien connue mais discrète de l'industrie de l'énergie dont la familiarité avec NextEra suggère qu'il fournira une direction cohérente à la filiale principale de NextEra, a déclaré Paul Patterson, analyste des services publics chez Glenrock Associates. "Je ne m'attends pas à un grand changement, en laissant de côté toutes les choses qui se passent avec le PDG sortant", a déclaré Patterson. "Je ne pense pas que vous verrez des gros titres comme celui-là (avec Pimentel)". Pimentel a été PDG de NextEra Energy Resources, la branche non réglementée de la société axée sur l'énergie renouvelable, pendant huit ans avant de prendre sa retraite en 2019. Il était auparavant directeur financier de NextEra Energy, associé chez Deloitte & Touche et chargé de mission en comptabilité à la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

Un ancien collègue de NextEra, qui s'est exprimé sous le couvert de l'anonymat, a déclaré que Pimentel était un collègue "direct, basé sur les faits et motivé" au tempérament calme. Il a aidé à construire NextEra Energy Resources et a semblé choisir sa retraite plutôt que d'être forcé à partir, a déclaré l'ancien collègue.

"Nous avons souhaité le retour d'Armando Pimentel au sein de notre société et nous sommes convaincus qu'il utilisera sa profonde expérience de l'industrie et de la société pour renforcer davantage l'organisation FPL", a déclaré David Reuter, porte-parole de NextEra Energy.

Ayant adopté très tôt la production d'énergie renouvelable, NextEra est la troisième société énergétique américaine en termes de capitalisation boursière, derrière Exxon Mobil et Chevron. La société se négociait bien au-dessus de ses pairs avant d'apprendre que Silagy quitterait son poste ce mois-ci et quitterait la société à la mi-mai. Certains détracteurs de Florida Power & Light, comme Alissa Jean Schafer du groupe de surveillance Energy Policy Institute, ont salué le parcours sans histoire de Pimentel. Mais il faudra plus qu'un changement de garde pour que la compagnie se débarrasse des scandales qui ont eu lieu sous Silagy, a déclaré Schafer. "Même si vous mettez quelqu'un qui est un individu parfaitement bien, avec des antécédents financiers et qui n'a pas ce passé agressif... cela ne compense pas nécessairement le fait de tout ce qui s'est passé dans l'histoire très récente", a déclaré Schafer.