L'avancée du groupe rebelle M23, soutenu par le Rwanda, sur un nouveau territoire stratégiquement important dans l'est de la République démocratique du Congo a entraîné de nouveaux affrontements et une hausse des prix des denrées alimentaires en raison de la fuite des habitants, ont déclaré à Reuters deux responsables et des résidents locaux.

Après des semaines de combats, les rebelles ont pénétré pour la première fois dans le territoire de Lubero vendredi dernier et se sont emparés de la ville de Kanyabayonga, dont la situation en hauteur en fait une porte d'entrée convoitée vers d'autres parties de la province du Nord-Kivu, déchirée par le conflit et toujours sous contrôle congolais.

Une nouvelle expansion aggraverait la crise sécuritaire et humanitaire dans le Nord-Kivu, qui lutte contre l'insurrection du M23 depuis plus de deux ans ainsi que contre d'autres violences des milices, avec environ 2,7 millions de personnes déplacées à l'intérieur de la province.

Alain Kiwewa, administrateur militaire du territoire de Lubero, a déclaré que les combats faisaient rage mardi autour du village de Kaseghe, à environ 30 km au nord de Kanyabayonga.

"Un groupe d'assaillants se trouvait déjà à Kaseghe, et nos troupes sont en train de les chasser de là", a déclaré M. Kiwewa.

Dimanche, le porte-parole du M23, Willy Ngoma, a déclaré que le groupe rebelle avait l'intention d'avancer au nord de Kanyabayonga pour prendre la ville de Butembo. Le porte-parole de l'armée à Lubero s'est refusé à tout commentaire.

Après l'entrée des rebelles dans le territoire de Lubero, le président Felix Tshisekedi a tenu une réunion urgente avec le conseil de défense au cours du week-end.

"Ce qui se passe à Kanyabayonga, Kayna et dans les villages du sud de Lubero est une attaque flagrante contre notre souveraineté nationale et la paix de notre peuple", a-t-il déclaré.

Le Congo, les Nations unies et les puissances occidentales ont accusé à plusieurs reprises le Rwanda de soutenir le M23 avec ses propres troupes et armes, ce qu'il nie.

La prise de Kanyabayonga représente une victoire symbolique forte pour le M23 et le Rwanda, a déclaré l'analyste de sécurité Reagan Miviri à l'institut de recherche Ebuteli au Congo.

"Ils ont investi massivement dans la prise de cette ville et ont subi des pertes. C'est la première fois qu'ils mettent le pied sur ce territoire, qui ne fait pas partie de la zone d'influence traditionnelle du M23 et du Rwanda."

Cette avancée a semé la panique dans certaines régions.

"Je me cache dans la brousse ? Je ne peux pas retourner à Kanyabayonga. Je suis un agent du gouvernement et je crains que les rebelles ne me prennent pour cible", a déclaré le maire adjoint Muhindo Mungumwa Baraka à Reuters par téléphone lundi.

Le déplacement de certaines communautés a empêché les agriculteurs de travailler leurs champs, ce qui a entraîné un doublement des prix des produits tels que les haricots et le sel, a déclaré Josaphat Tsongo Paluku, directeur d'école dans un village situé au nord de Kanyabayonga.

"Nous avons même des difficultés à trouver du manioc, qui est l'aliment de base ici", a-t-il déclaré.