La prise de profits sur le Nasdaq pourrait être un signal positif, estime Natixis Wealth Management 0 12/10/2020 | 09:41 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires



"Ce sont ces secteurs que nous avons renforcés au sein de nos gestions au cours des dernières semaines, alors que nous restons toujours très sous-pondérés sur ceux pour lesquels la tendance baissière n'a pas encore été remise en question - comme les financières, les pétrolières ou les télécoms - et ce malgré quelques séances de rebond qui ne constituent jusqu'à présent que de faux signaux", explique Jean-Jacques Friedman, Chief Investment Officer chez Natixis Wealth Management.



Pour autant ajoute le professionnel, "avant de pouvoir envisager une véritable reprise haussière des marchés, il faudra que les investisseurs cessent d'être partagés entre ces deux catégories de valeurs et qu'au minimum, la tendance baissière sur plusieurs de ces secteurs " massacrés " se stabilise".





Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal Natixis Wealth Management n'interprète pas la correction des valeurs technologiques américaines comme le signe avant-coureur d'une baisse généralisée à venir, d'autant plus qu'elle s'est accompagnée d'un début de rotation en faveur de secteurs plus cycliques comme l'automobile, qui bénéficie notamment de la bonne tenue du marché chinois, ou de la construction."Ce sont ces secteurs que nous avons renforcés au sein de nos gestions au cours des dernières semaines, alors que nous restons toujours très sous-pondérés sur ceux pour lesquels la tendance baissière n'a pas encore été remise en question - comme les financières, les pétrolières ou les télécoms - et ce malgré quelques séances de rebond qui ne constituent jusqu'à présent que de faux signaux", explique Jean-Jacques Friedman, Chief Investment Officer chez Natixis Wealth Management.Pour autant ajoute le professionnel, "avant de pouvoir envisager une véritable reprise haussière des marchés, il faudra que les investisseurs cessent d'être partagés entre ces deux catégories de valeurs et qu'au minimum, la tendance baissière sur plusieurs de ces secteurs " massacrés " se stabilise". 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue