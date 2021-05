La prochaine grande guerre sera "très différente", selon le secrétaire américain à la défense

WASHINGTON, 30 avril (Reuters) - Les États-Unis doivent se préparer à un potentiel futur conflit qui ne ressemblera guère aux "vieilles guerres" qui ont longtemps accaparé le Pentagone, a déclaré vendredi le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, dans son premier discours politique d'importance.

Lloyd Austin a appelé à exploiter les progrès technologiques et à améliorer les opérations militaires coordonnées à l'échelle mondiale pour "comprendre plus vite, décider plus vite et agir plus vite."

"La façon dont nous combattrons dans la prochaine grande guerre sera très différente de la façon dont nous avons combattu dans les dernières", a déclaré le secrétaire à la Défense lors d'un voyage au Commandement américain du Pacifique, basé à Hawaï.

Lloyd Austin n'a pas mentionné explicitement des rivaux comme la Chine ou la Russie. Mais ses remarques sont intervenues alors que les États-Unis entament leur retrait d'Afghanistan sur ordre du président Joe Biden, dans le but de mettre fin à la plus longue guerre des États-Unis et de redéfinir les priorités du Pentagone.

Les remarques du secrétaire américain à la Défense n'ont pas semblé prescrire des actions spécifiques ou prédire un conflit particulier. Il a plutôt semblé décrire les objectifs généraux, quelque peu vagues, qui guideront le Pentagone sous l'administration Biden. (Phil Stewart; version française Camille Raynaud)