Matières premières : La production 2019/2020 de maïs américain revue à la hausse (rapport)

Paris (awp/afp) - La production de maïs aux Etats-Unis a été revue à la hausse pour la récolte 2019/2020 lundi par le ministère américain de l'Agriculture (USDA), qui s'attend également à une hausse de la production de blé, mais à un recul du soja.

Les prévisions de production de maïs américain, publiées dans le rapport mensuel sur les estimations de production mondiale de céréales et d'oléagineux, sont en hausse de 650.000 tonnes, à 353,1 millions de tonnes (Mt), car "le recul des parcelles plantées est compensé par une hausse des rendements".

Le rapport prévoit certes des récoltes américaines de maïs plus importantes, mais également une baisse des exportations, et donc de plus importants stocks finaux.

"Cette hausse des stocks de plus de 10% rend la situation plus lourde qu'on ne l'imaginait, et aura des répercussions sur l'ensemble des prix des céréales", a indiqué à l'AFP Gautier Le Molgat, analyste au cabinet Agritel.

En ce qui concerne le blé, l'USDA s'attend aux Etats-Unis à une production plus importante qu'estimé le mois dernier, à 53,9 Mt. Et malgré une hausse de l'utilisation intérieure et des exportations, il anticipe un stock croissant à la fin de la saison.

La production mondiale de blé est cependant attendue en retrait de 3,4 Mt, à 368 Mt, en raison d'un recul de la production dans l'Union européenne (-1,3 Mt à 150 Mt), en Russie (-1,2 Mt à 73 Mt) et au Kazakhstan (-1 Mt à 13 Mt).

Les récoltes ont souffert "d'un mois de juin sec et chaud" en Europe et d'une "sécheresse durant le printemps" pour les pays de la mer noire, selon le ministère.

Par ailleurs, les Américains ont retouché à la hausse le chiffre des stocks finaux de soja pour la récolte 2018-2019, passé de 28,5 Mt à 29,1 Mt, ce qui montre que la baisse de la consommation des Chinois "est un élément intégré", assure M. Le Molgat.

Pour 2019-2020, les Etats-Unis prévoient un recul des parcelles plantées en soja et s'attendent en conséquence à une baisse de production de 4,5 Mt, à 100,1 Mt.

La production mondiale de soja est également attendue en baisse de 5,2 Mt, à 341,8 Mt pour la récolte 2019-2020, selon le rapport.

afp/rp