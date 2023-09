La production américaine de brut a augmenté en juillet pour atteindre son plus haut niveau depuis novembre 2019, tandis que l'offre de brut et de produits pétroliers, un indicateur de la demande, a chuté à son plus bas niveau depuis avril, selon les données de l'Energy Information Administration vendredi.

La production américaine de brut a augmenté de 0,7% à 12,99 millions de barils par jour (bpj) en juillet, au plus haut depuis novembre 2019, lorsque la production a atteint un pic de 13 millions de bpj, a déclaré l'EIA.

La production de pétrole du Texas, premier État producteur, a augmenté de 1,3% à 5,63 millions de bpj en juillet pour atteindre son plus haut niveau historique, tandis que celle du Nouveau-Mexique, deuxième producteur, a grimpé de 0,6% à 1,78 million.

La production de brut du Dakota du Nord a augmenté de 1,2 % pour atteindre 1,17 million de bpj, son plus haut niveau depuis décembre 2020.

Pendant ce temps, l'offre américaine de brut et de produits pétroliers a diminué de 592 000 en juillet pour atteindre 20,12 millions de barils par jour (bpj), le niveau le plus bas depuis avril, .

L'essence finie a baissé de 266 000 en juillet pour atteindre 9,01 millions de bpj, le plus bas niveau depuis avril, a ajouté l'EIA. (Reportage d'Arathy Somasekhar et Laura Sanicola à Houston ; Rédaction de David Gregorio)