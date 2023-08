La production américaine de pétrole brut devrait augmenter de 850 000 barils par jour pour atteindre le niveau record de 12,76 millions de bpj en 2023, selon un rapport mensuel de l'Administration de l'information sur l'énergie (EIA) publié mardi.

La production de pétrole brut devrait augmenter de 330 000 barils par jour pour atteindre 13,09 millions de bpj en 2024, selon les données de l'EIA.

Le dernier record de production était de 12,3 millions de bpj en 2019, avant que la pandémie de COVID-19 n'écrase la demande et les prix, et que les foreurs ne soient frappés par des coûts plus élevés qui ont réduit les marges bénéficiaires et les demandes des investisseurs pour limiter les dépenses.

Les augmentations des prévisions devraient résulter de l'augmentation de la productivité attendue au niveau des puits et de la hausse des prix du pétrole brut, a déclaré l'EIA.

Les prix du pétrole brut Brent, référence mondiale, devraient s'établir en moyenne à 86 dollars le baril au second semestre 2023, soit une hausse d'environ 7 dollars le baril par rapport aux prévisions précédentes, a indiqué l'EIA.

Les prix du brut ont augmenté depuis juin, principalement en raison de la prolongation des réductions volontaires de la production de pétrole brut de l'Arabie saoudite et de l'augmentation de la demande mondiale.

"Nous nous attendons à ce que ces facteurs continuent à réduire les stocks mondiaux de pétrole et à exercer une pression à la hausse sur les prix du pétrole dans les mois à venir", a déclaré l'EIA.

L'augmentation de la production mondiale de pétrole en 2024 devrait suivre le rythme de la demande de pétrole et exercer une pression à la baisse sur les prix du pétrole brut à partir du deuxième trimestre de 2024, a ajouté l'EIA.

La consommation totale de pétrole aux États-Unis devrait augmenter de 200 000 bpj pour atteindre 20,5 millions de bpj en 2023, et de 200 000 bpj supplémentaires pour atteindre 20,7 millions de bpj en 2024, selon les données. (Reportage de Stephanie Kelly et Shariq Khan ; Rédaction de Mark Porter, Jonathan Oatis et Marguerita Choy)