La production pétrolière américaine a fortement chuté au début de l'année en raison du froid exceptionnel qui a sévi pendant dix jours à la mi-janvier et qui a provoqué un gel généralisé des puits de pétrole.

La production nationale de brut et de condensats a baissé de près de 24 millions de barils, soit 0,8 million de barils par jour, en janvier 2024 par rapport à décembre 2023.

Cette baisse mensuelle est la plus importante depuis la tempête hivernale Uri en février 2021 et, auparavant, la première vague de l'épidémie de coronavirus en mars et avril 2020.

Selon les données de l'Administration américaine d'information sur l'énergie (EIA), il s'agit de la neuvième baisse la plus importante en plus d'un siècle depuis le début des relevés en 1920 (1248 observations au total).

Pendant dix jours entre le 13 et le 23 janvier, autour de la tempête hivernale Heather, les températures dans les 48 États inférieurs ont été nettement plus froides que la moyenne pour cette période de l'année.

La tempête hivernale a eu un impact relativement important sur le bassin permien au Texas et au Nouveau-Mexique, avec des équipements gelés et des équipes incapables d'atteindre les sites de forage.

Conformément à la perte de production due à la tempête, les stocks commerciaux de brut ont connu une baisse temporaire de 13 à 17 millions de barils entre le début et la fin du mois de janvier, qui s'est presque entièrement résorbée à la mi-février.

La plupart des autres baisses mensuelles importantes ont également été associées à des phénomènes météorologiques extrêmes, notamment l'ouragan Katrina en septembre 2008 et l'ouragan Rita en septembre 2005.

Lors de chaque interruption liée aux conditions météorologiques, la production est revenue à son niveau d'avant l'événement dans un délai d'un à deux mois.

Dans le cas présent, il est probable que la production de brut et de condensats reviendra aux niveaux de décembre dans le courant des mois de février et mars.

Toutefois, en raison de la perturbation due à la tempête, il sera difficile de déterminer si la croissance de la production s'est encore ralentie à la suite de la chute des prix depuis le milieu de l'année 2022.

En janvier 2024, la production a baissé de 35 000 b/j par rapport au même mois de l'année précédente, après une croissance de 1,1 million de b/j (10 %) en décembre 2023 par rapport au même mois de 2022.

La croissance s'est légèrement ralentie au second semestre 2023, bien que plus lentement que prévu, mais l'impact des conditions météorologiques ne permet pas de savoir si la tendance s'est poursuivie au début de l'année 2024.

Jusqu'à présent, l'augmentation persistante de la production pétrolière américaine a contrarié les efforts de l'Arabie saoudite et de ses alliés de l'OPEP pour réduire les stocks mondiaux et faire remonter les prix.

Après la tempête Heather, il faudra attendre encore quelques mois avant de connaître l'efficacité de ces efforts.

GAZ NATUREL AMÉRICAIN

La production de gaz a également chuté en janvier en raison du froid intense qui a sévi dans le bassin permien et dans d'autres régions (Winter storms have disrupted U.S. natural gas production, EIA, 13 mars).

La production de gaz sec a baissé de 103 milliards de pieds cubes (bcf) ou 3 % en janvier 2024 par rapport à décembre 2023, selon les données de l'EIA.

La production a tout de même augmenté de 43 milliards de pieds cubes (1 %) par rapport au même mois de l'année précédente, mais ce chiffre est inférieur à la croissance de 197 milliards de pieds cubes (6 %) enregistrée en décembre.

À l'instar du pétrole, la production de gaz a ralenti en réponse au recul des prix, qui sont passés d'un sommet en août 2022 à un creux de plusieurs décennies en termes réels en février et mars 2024.

Mais les perturbations météorologiques de janvier devraient s'inverser en février et mars, et il est impossible de déterminer si le ralentissement s'est poursuivi au début de l'année 2024.

Malgré la brève vague de froid associée à la tempête Heather, la forte production, combinée à un hiver doux dans l'ensemble, a laissé une quantité quasi record de gaz en stock, ce qui a pesé sur les prix.

Comme pour le pétrole, les perturbations météorologiques signifient qu'il faudra encore plusieurs mois avant de savoir si la croissance de la production ralentit suffisamment pour contribuer à rééquilibrer le marché.

