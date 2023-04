Washington (awp/afp) - Le ministère américain de l'Agriculture (USDA) a de nouveau revu à la baisse son évaluation de la production mondiale de maïs et de soja pour 2023 surtout à cause de l'Argentine du fait de la sécheresse, dans son rapport mensuel sur les productions et exportations mondiales.

"Il n'y a guère de surprise dans ce rapport. La prévision de production argentine de maïs et de soja a été réduite un peu plus sévèrement qu'attendu mais cela est resté dans la fourchette de prévision", a commenté Dewey Strickler d'Ag Watch Market Advisors.

Le rapport de l'USDA, dit "Wasde", a abaissé son évaluation de la production mondiale de maïs de 3 millions de tonnes à cause de l'Argentine, mais aussi de l'Europe tandis que la production russe devrait un peu compenser ces reculs.

La production de grain jaune argentin, déjà sabrée par l'USDA de 7 millions de tonnes en mars et de 3 millions ce mois-ci, va tomber à 37 millions de tonnes en 2023, selon les estimations du ministère.

"Pour l'Argentine, la production est diminuée parce que la chaleur continue en mars a réduit les perspectives de rendement pour le maïs qui est planté tardivement même si des pluies locales ont été bénéfiques le mois dernier", selon le rapport Wasde.

La production russe de maïs en revanche devrait remonter de presque 2 millions de tonnes à 15,83 millions en 2023 comparé à l'année d'avant.

L'estimation des stocks mondiaux de maïs est réduite dans une moindre mesure à 295,35 millions de tonnes, en repli d'un million de tonnes par rapport à celle de mars.

Du côté du soja, l'impact de la sècheresse argentine est encore plus net.

L'évaluation de la production mondiale a été réduite de 5,5 millions de tonnes à 369,64 millions pour 2023, essentiellement à cause de l'Argentine dont la production va tomber à 27 millions de tonnes contre 33 millions estimés auparavant. Celle du Brésil compense un peu ces pertes, augmentant d'un million de tonnes à 154 millions.

Le rapport apporte peu de changements pour le blé avec une production mondiale prévue à 789 millions de dollars pour 2023.

Petite surprise, la consommation mondiale de la céréale devrait augmenter de 2,9 millions de tonnes à 796 millions en 2023, comparé à 2022.

