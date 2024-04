La production automobile britannique a chuté de 27,1 % en mars par rapport à l'année précédente, les constructeurs ayant abandonné des modèles existants et davantage d'usines étant passées à la production de véhicules électriques, selon les données de la Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) publiées jeudi.

La SMMT a déclaré que le dernier rapport sur les perspectives de production d'AutoAnalysis s'attend à ce que la production britannique de voitures et de camionnettes chute de 6,2 % pour atteindre environ 940 000 unités cette année, principalement en raison des changements de modèles.

POURQUOI C'EST IMPORTANT

C'est la première fois que la production de voitures baisse en six mois et cela se produit à un moment où la production de véhicules électriques a augmenté successivement, alors que des géants comme Nissan et Tata déversent des milliards dans le pays pour accélérer les projets de VE dans le but de devenir net zéro.

CONTEXTE

La SMMT a déjà déclaré que les constructeurs offraient des "incitations généreuses" pour encourager le passage aux véhicules à émission zéro et a appelé le gouvernement à offrir des incitations supplémentaires aux acheteurs privés.

L'organisme industriel a également invoqué le nombre réduit de jours ouvrables en mars, en raison de Pâques, pour expliquer la baisse de la production.

PAR LES CHIFFRES

Environ 59 467 voitures sont sorties des chaînes de production en mars, contre 81 605 unités au cours du même mois de l'année dernière.

Les volumes de véhicules électriques ont représenté plus d'un tiers de la production totale, mais ont diminué d'environ 30 % en glissement annuel, principalement en raison des changements de modèles.

La production de véhicules électriques à batterie (BEV), hybrides rechargeables (PHEV) et hybrides (HEV) au Royaume-Uni a augmenté de 48 % en 2023.

CITATIONS CLÉS

"Cette baisse n'est pas inattendue étant donné les changements globaux qui ont lieu dans les usines automobiles britanniques à mesure que les modèles existants sont épuisés et que davantage d'usines passent à la production de véhicules électriques", a déclaré le directeur général de la SMMT, Mike Hawes.

"Nous pouvons nous attendre à une volatilité accrue tout au long de l'année 2024, alors que les constructeurs jettent les bases d'un avenir sans émissions", a ajouté M. Hawes.