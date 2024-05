La production chinoise d'acier brut en avril a chuté de 2,6 % par rapport au mois précédent et de 7,2 % par rapport à l'année précédente, selon les données du bureau des statistiques publiées vendredi, dépassant ainsi les attentes.

De nombreux acteurs du marché avaient prévu une hausse mensuelle, citant l'amélioration de la demande en aval et de la rentabilité qui a encouragé les sidérurgistes à augmenter leur production le mois dernier.

La Chine, premier producteur mondial d'acier, a produit 85,94 millions de tonnes d'acier brut le mois dernier, selon les données du Bureau national des statistiques (BNS).

Cela représente une production quotidienne moyenne de 2,86 millions de tonnes, contre 2,85 millions de tonnes en mars et 3,09 millions de tonnes en avril 2023.

Le mois d'avril est plus court que le mois de mars d'un jour, ce qui, selon certains analystes, pourrait expliquer la baisse de la production mensuelle.

Au cours des quatre premiers mois de 2024, la Chine a produit 343,67 millions de tonnes d'acier brut, soit une baisse de 3% en glissement annuel.

La production en mai devrait augmenter grâce à la reprise de la production dans les usines en raison de la résistance de la demande et de l'amélioration des perspectives de consommation, selon les analystes.

"Étant donné que la production totale des quatre premiers mois connaît déjà un déclin évident, nous prévoyons que la production annuelle de cette année ne sera pas supérieure à celle de 2023, même sans restriction de production imposée par le gouvernement à l'échelle nationale", a déclaré Chu Xinli, analyste basé à Shanghai chez China Futures.

Le planificateur d'État chinois, qui a annoncé début avril qu'il continuerait à gérer la production d'acier brut en 2024, n'a pas encore dévoilé de détails sur le calendrier et l'ampleur des limites de production. (Reportage d'Amy Lv et Emily Chow ; Rédaction de Christian Schmollinger et Jamie Freed)