La production chinoise d'aluminium primaire a augmenté de 7,2 % en mai pour atteindre son niveau le plus élevé depuis près de dix ans, grâce aux fortes perspectives de croissance des secteurs de l'énergie solaire et des véhicules électriques.

Le premier producteur mondial d'aluminium a produit 3,65 millions de tonnes d'aluminium primaire en mai, selon les données du Bureau national des statistiques.

C'est la production la plus importante pour un seul mois depuis au moins novembre 2014, selon les données de Reuters.

Les acteurs du marché ont déclaré que les signes d'une demande soutenue ont contribué à stimuler les achats spéculatifs de contrats à terme sur l'aluminium, qui ont atteint leur plus haut niveau en deux ans le mois dernier.

Le contrat de référence de l'aluminium sur le London Metal Exchange a augmenté pour un quatrième mois consécutif en mai, atteignant un niveau de 2 700 $ par tonne à la fin du mois, un niveau qui n'avait pas été atteint depuis juin 2022.

Le contrat d'aluminium le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange a atteint son plus haut niveau depuis plus de deux ans, à environ 22 000 yuans (3 032,43 dollars) la tonne.

Au cours des cinq premiers mois de l'année, la Chine a produit 17,89 millions de tonnes, soit une augmentation de 7,1% par rapport à la même période l'année dernière, selon les données.

La production de dix métaux non ferreux - dont le cuivre, l'aluminium, le plomb, le zinc et le nickel - a augmenté de 7,4 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 6,61 millions de tonnes. Depuis le début de l'année, la production a augmenté de 6,9 % pour atteindre 32,42 millions de tonnes. Les autres métaux non ferreux sont l'étain, l'antimoine, le mercure, le magnésium et le titane. (1 $ = 7,2549 yuans chinois) (Reportage de Siyi Liu et Colleen Howe ; Rédaction d'Edwina Gibbs)