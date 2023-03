La production chinoise d'aluminium a augmenté de 7,5 % pour atteindre 6,74 millions de tonnes en janvier-février par rapport à l'année précédente, soit la production la plus élevée pour ces deux mois depuis au moins 2015, selon des données publiées mercredi.

La production d'aluminium primaire en Chine, premier producteur mondial d'aluminium, a atteint 6,33 millions de tonnes au cours des deux premiers mois de l'année 2022, selon les données du Bureau national des statistiques (NBS).

De nouvelles capacités de production ont été mises en service en janvier et février dans la province de Gansu, au nord-ouest du pays, et les fonderies de la région du sud-ouest, y compris Guizhou, Guangxi et Sichuan, ont augmenté leur production.

L'augmentation de la production s'est produite malgré le fait que la province du Yunnan (sud-ouest) ait demandé à ses producteurs locaux d'aluminium de réduire davantage leur consommation d'électricité en février en raison d'une pénurie d'énergie.

La production de 10 métaux non ferreux - dont le cuivre, l'aluminium, le plomb, le zinc et le nickel - a augmenté de 9,8 % pour atteindre 11,92 millions de tonnes en janvier et février combinés, par rapport à l'année précédente. Les autres métaux non ferreux sont l'étain, l'antimoine, le mercure, le magnésium et le titane.

La production totale de métaux non ferreux a également été la plus élevée pour une période de janvier et février depuis au moins 2015, selon les données.