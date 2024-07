La production chinoise d'aluminium primaire a augmenté de 6,2% en juin par rapport à l'année précédente, selon des données publiées lundi, les producteurs ayant augmenté leur production en raison de profits plus élevés.

Le premier producteur mondial d'aluminium a produit 3,67 millions de tonnes métriques d'aluminium primaire, selon les données du Bureau national des statistiques, soit la production mensuelle la plus élevée jamais enregistrée par Reuters depuis novembre 2014.

La région de la Mongolie intérieure, dans le nord de la Chine, a ajouté de nouvelles capacités, et la province du Yunnan, dans le sud-ouest, a repris la majeure partie de sa production grâce à une alimentation hydroélectrique suffisante pendant la saison des pluies d'été, selon un rapport du fournisseur d'informations Shanghai Metals Market.

Les producteurs ont intensifié leurs activités à la suite de l'augmentation des bénéfices consécutive à la flambée des prix de l'aluminium due à l'achat de fonds dans le secteur des métaux de base.

L'industrie a bénéficié d'une marge bénéficiaire moyenne de 3 152 yuans (434,09 dollars) par tonne le mois dernier, soit 27,5 % de plus que l'année précédente, selon la société de recherche Antaike.

Au cours des six premiers mois de l'année, la Chine a produit 21,55 millions de tonnes, soit une augmentation de 6,9 % par rapport à la même période de l'année précédente, selon les données.

La production de dix métaux non ferreux - dont le cuivre, l'aluminium, le plomb, le zinc et le nickel - a augmenté de 7,5 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 6,61 millions de tonnes. Depuis le début de l'année, la production a augmenté de 7,1 % pour atteindre 39 millions de tonnes. Les autres métaux non ferreux sont l'étain, l'antimoine, le mercure, le magnésium et le titane. (1 $ = 7,2612 yuans chinois renminbi) (Reportage de Siyi Liu et Mei Mei Chu ; Rédaction de Christian Schmollinger)