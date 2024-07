La production chinoise de charbon a atteint son plus haut niveau depuis six mois en juin, selon les données du bureau des statistiques lundi, marquant la première augmentation en glissement annuel de 2024, alors que les inspections de sécurité qui ont limité la production plus tôt dans l'année se sont relâchées.

Le premier producteur mondial de charbon a extrait 405,38 millions de tonnes métriques de ce combustible le mois dernier, soit une augmentation de 3,6 % par rapport à l'année précédente, selon les données du Bureau national des statistiques (BNS).

Le niveau le plus élevé sur six mois a été calculé en faisant la moyenne de la production de janvier et de février, puisque le NBS publie les deux mois dans un communiqué de données combiné afin d'atténuer les effets des vacances du nouvel an lunaire qui tombent dans l'un ou l'autre des deux mois.

La production journalière moyenne a également atteint son plus haut niveau depuis décembre, à 13,5 millions de tonnes.

La baisse de la production de charbon à coke dans la province chinoise de Shanxi a pesé sur la production entre mars et mai, après que le gouvernement local a ordonné une série de contrôles de sécurité à la suite d'une augmentation des accidents mortels, et a demandé aux mineurs de réduire la production excédentaire. La province a extrait 29 % du charbon chinois l'année dernière.

La baisse de la production entre janvier et mai a continué à peser sur la comparaison en glissement annuel pour la première moitié de l'année.

La production de janvier à juin s'est élevée à 2,27 milliards de tonnes, soit une baisse de 1,7 % par rapport à la même période de l'année dernière. (Rapport de Colleen Howe ; Rédaction de Stephen Coates)