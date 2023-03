La production de charbon de la Chine a augmenté de 5,8% au cours des deux premiers mois de 2023 par rapport à la même période de l'année précédente, ont montré mercredi les données du gouvernement, alors que de nouvelles capacités minières ont été mises en service et que Beijing a encouragé les mineurs à augmenter leur production afin de décrocher la sécurité énergétique.

La Chine, premier producteur et consommateur mondial de charbon, a produit 734,23 millions de tonnes de ce combustible au cours de la période janvier-février, contre 686,6 millions de tonnes au cours de la même période en 2022, selon les données du Bureau national des statistiques (BNS).

Cela équivaut à 12,44 millions de tonnes par jour, en baisse par rapport aux 12,99 millions de tonnes par jour en décembre, car les mines de charbon ont réduit leur taux d'exploitation ou ont même fermé pendant la semaine de vacances du Nouvel An lunaire, qui a eu lieu fin janvier cette année.

Le bureau des statistiques combine les données de janvier et de février en raison des vacances nationales.

Une forte augmentation des prix mondiaux du charbon et la disruption des chaînes d'approvisionnement en énergie à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie ont incité Pékin à donner de plus en plus la priorité à la sécurité énergétique.

Les mineurs ont augmenté leur production en prévision de l'amélioration de la demande à la suite de la levée des restrictions COVID-19 à la fin de l'année dernière.

L'année dernière, le gouvernement a approuvé 260 millions de tonnes de nouvelles capacités d'extraction de charbon et a rouvert un certain nombre de mines précédemment mises en sommeil.

Shanxi et Inner Mongolia, les deux principaux centres miniers de Chine en termes de production, se sont engagés à augmenter leur production d'au moins 5 % et 2 % cette année, respectivement.

Les fermetures liées à la sécurité n'ont eu qu'un impact modeste sur la production. Les gouvernements de plusieurs régions productrices de charbon, telles que la Mongolie intérieure, le Shanxi et le Shaanxi, ont ordonné des contrôles de sécurité et des inspections rapides dans les mines de charbon à ciel ouvert après l'effondrement d'une mine à ciel ouvert en Mongolie intérieure le mois dernier.

La plupart des mines de charbon ont repris leurs activités normales au début du mois de mars, selon deux sources industrielles.

Au cours de la période janvier-février, la Chine a produit 77,63 millions de tonnes de coke, soit une hausse de 3,2 % par rapport à l'année précédente, selon les données du NBS.