La production de charbon en Chine a chuté en avril à son plus bas niveau depuis octobre 2022, selon les données du bureau des statistiques et les enregistrements de Reuters vendredi, alors que la faiblesse des prix et le maintien d'une surveillance étroite des conditions de sécurité dans les mines ont réduit la production.

La production a été de 371,67 millions de tonnes le mois dernier, en baisse de 2,9% par rapport à l'année précédente, selon le Bureau national des statistiques. Ce chiffre est également en baisse de 7 % par rapport au mois de mars.

Selon l'Association chinoise de transport et de distribution du charbon (CCTD), les prix du charbon domestique ont probablement atteint leur niveau le plus bas pour 2024 en avril, ce qui n'a pas incité les mineurs à augmenter leur production.

La baisse de la production du centre chinois du charbon à coke de Shanxi a également pesé sur la production après que le gouvernement local a ordonné une série de contrôles de sécurité en mars-mai à la suite d'une augmentation des accidents mortels. La province a extrait 29 % du charbon chinois l'année dernière.

Les bénéfices de l'industrie du charbon ont chuté à 152,69 milliards de yuans (21,15 milliards de dollars) au premier trimestre, soit une baisse de 33,5 % en glissement annuel, ont déclaré les analystes du CCTD lors d'un séminaire de marché mercredi.

Pour les quatre premiers mois de l'année, la production s'est élevée à 1,48 milliard de tonnes, soit une baisse de 3,5% par rapport à la même période l'année dernière. (Reportage de Colleen Howe ; Rédaction de Christian Schmollinger et Neil Fullick)