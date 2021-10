La production d'ON affectée par les fermetures d'usines au Vietnam

Zurich (awp) - Le fabricant suisse de chaussures ON, récemment entré en Bourse, est touché par les fermetures d'usines au Vietnam liées à la pandémie de coronavirus. Les fermetures de jusqu'à 8 à 10 semaines affectent une partie de la production d'ON, a indiqué l'entreprise dimanche à AWP.

La situation concerne de nombreux fabricants de chaussures, mais les mesures de lockdown ont été levées au 1er octobre au Vietnam du Sud et la production pourra reprendre petit à petit. La production peut reprendre au Vietnam pour l'ensemble de la branche.

Auparavant, de grands fabricants de chaussures de sport comme Adidas, Nike et Puma avaient fait état de problèmes de production au Vietnam. L'expérience montre qu'il faudra plusieurs mois pour que la production retrouve son niveau habituel avant notamment déclaré le directeur financier de Nike Matt Friend il y a une semaine.

En 2020, le Vietnam avait fait figure d'exemple dans la lutte contre la pandémie. Depuis mai dernier cependant, le pays fait face à ce qui est jusqu'ici la vague de contamination la plus sévère.

ON a par ailleurs démenti un article de la Sonntagszeitung qui suggérait que la survie de l'entreprise puisse être remise en question avec les restrictions au Vietnam. "Cela ne correspond pas à la réalité" a affirmé la société.

ON a été fondée en 2010 et emploie plus de 800 collaborateurs, dont près de la moitié en Suisse où elle s'occupe de l'innovation, du design, du développement et des tests. La production est réalisée majoritairement au Vietnam et en Chine, seuls quelques produits sont fabriqués en Europe.

Comme déjà connu, ON a réalisé un chiffre d'affaires de 315 millions de francs suisses au 1er semestre, en hausse de 85% sur un an, selon ses indications.

ys/rp