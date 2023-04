La production d'électricité en Inde a augmenté au rythme le plus rapide depuis plus de trois décennies au cours de l'année fiscale qui vient de s'achever, selon une analyse des données gouvernementales réalisée par Reuters, ce qui a entraîné une forte hausse des émissions, la production des centrales au charbon et des centrales à énergie renouvelable ayant atteint des records.

Les vagues de chaleur intenses de l'été, un hiver plus froid que d'habitude dans le nord de l'Inde et une reprise économique ont fait bondir la demande d'électricité, obligeant l'Inde à augmenter la production des centrales au charbon et des fermes solaires tout en s'efforçant d'éviter les coupures de courant.

La production d'électricité a augmenté de 11,5 % pour atteindre 1 591,11 milliards de kilowattheures (kWh), ou unités, au cours de l'année fiscale qui s'est achevée en mars 2023, selon une analyse des données de charge quotidiennes du régulateur Grid-India. Il s'agit de la plus forte augmentation depuis l'année qui s'est achevée en mars 1990.

GRAPHIQUE : La production d'électricité en Inde augmente au rythme le plus rapide depuis 33 ans - https://www.reuters.com/graphics/INDIA-POWER/DEMAND/klpygmenopg/chart_eikon.jpg

La production des centrales fonctionnant aux combustibles fossiles a augmenté de 11,2 %, soit la croissance la plus rapide depuis plus de trente ans, grâce à une hausse de 12,4 % de la production d'électricité à partir du charbon, selon l'analyse, qui a compensé une baisse de 28,7 % de la production des centrales au gaz plus propres, la flambée mondiale des prix du GNL ayant découragé l'utilisation de ce combustible.

Au cours de la nouvelle année fiscale qui a débuté le 1er avril, les centrales électriques indiennes devraient brûler environ 8 % de charbon en plus.

GRAPHIQUE : Production d'électricité fossile et non fossile en Inde - https://www.reuters.com/graphics/INDIA-POWER/INDIA-POWER/byprlxomxpe/Pasted%20image%201680661779063.png

L'accélération rapide de la production des centrales au charbon en Inde pour faire face à une hausse de la demande d'électricité souligne les défis auxquels est confronté le troisième plus grand émetteur de gaz à effet de serre au monde pour sevrer son économie du carbone, alors qu'il tente de décrocher la sécurité énergétique pour environ 1,4 milliard d'Indiens.

La production totale d'électricité au cours de l'année fiscale écoulée s'est élevée à 1509,15 milliards de kWh, soit 8,4 % de plus que l'année précédente, mais 6,69 milliards d'unités de moins que la demande, ce qui représente le déficit le plus important en six ans.

GRAPHIQUE : Les pénuries d'électricité en Inde au cours de l'exercice 23 sont les plus importantes depuis l'exercice 17 - https://www.reuters.com/graphics/INDIA-POWER/DEMAND/zdvxdayaovx/chart_eikon.jpg

L'électricité produite à partir du charbon a atteint 1 162,91 milliards de kWh, selon les données, et sa part dans la production globale a atteint 73,1 %, soit le niveau le plus élevé depuis l'année qui s'est achevée en mars 2019.

L'autorité centrale indienne de l'électricité estime qu'un million de kWh d'électricité produite à partir du charbon génère 975 tonnes de dioxyde de carbone, tandis que la même quantité d'électricité produite à partir du gaz produit 475 tonnes. Une centrale alimentée au lignite (charbon brun) émet 1 280 tonnes pour produire la même quantité d'électricité.

GRAPHIQUE : La part du charbon dans la production d'électricité en Inde augmente pour la deuxième année consécutive - https://www.reuters.com/graphics/INDIA-POWER/DEMAND/byvrlxoxxve/chart_eikon.jpg

LA POUSSÉE DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

L'augmentation de la combustion de combustibles fossiles pour produire de l'électricité dans la cinquième économie mondiale a fait grimper les émissions de CO2 de près d'un sixième au cours de l'année, pour atteindre 1,15 milliard de tonnes, selon des calculs effectués par Reuters à partir de données gouvernementales et d'estimations des émissions.

Cela représente 3,4 % des émissions mondiales annuelles estimées par l'Agence internationale de l'énergie à 33,8 milliards de tonnes en 2022.

GRAPHIQUE : Les émissions des centrales électriques indiennes atteignent un niveau record - https://www.reuters.com/graphics/INDIA-POWER/DEMAND/znvnbjdnbvl/chart_eikon.jpg

De nombreux pays ont augmenté leur consommation de charbon au cours des douze derniers mois en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais c'est en Inde que la hausse a été la plus forte, comme le montrent les données du groupe de réflexion sur l'énergie Ember.

Le gouvernement a défendu la forte consommation de charbon de l'Inde en invoquant des émissions par habitant inférieures à celles des pays plus riches et l'augmentation de la production d'énergie renouvelable.

GRAPHIQUE : La capacité de production d'énergie renouvelable de l'Inde a augmenté de 12 % en moyenne au cours des cinq dernières années - https://www.reuters.com/graphics/INDIA-POWER/DEMAND/egvbylnqepq/chart_eikon.jpg

Après avoir manqué l'objectif d'installer 175 GW de capacité d'énergie renouvelable d'ici à 2022, l'Inde tente d'augmenter la capacité non fossile - énergie solaire et éolienne, énergie nucléaire et hydroélectrique, et bioénergie - à 500 GW d'ici à 2030.

Les ajouts de capacité solaire en Inde ont augmenté d'environ un cinquième au cours de l'année fiscale qui vient de s'achever, augmentant la production d'énergie renouvelable d'un niveau record de 33,3 milliards d'unités, soit 21,7 %, pour atteindre 187,1 milliards d'unités.

Selon les calculs, la production d'énergie verte a permis d'éviter 32,5 millions de tonnes d'émissions de CO2 provenant de la production d'électricité qui, autrement, aurait probablement été produite à partir de charbon.

La part des énergies renouvelables dans la production d'électricité, à l'exclusion des grandes centrales hydroélectriques et nucléaires, a augmenté pour atteindre 11,8 % en 2022/23, contre 10,8 % l'année précédente, selon les données, principalement en raison d'une augmentation de 35 % de la production solaire.