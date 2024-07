La production d'énergie solaire de l'Inde a augmenté au rythme le plus lent en six ans au cours du premier semestre 2024, selon une analyse des données de l'autorité fédérale de régulation du réseau électrique, alors que le pays dépend de plus en plus du charbon pour répondre à la demande croissante d'électricité.

L'électricité produite à partir du charbon a augmenté de 10,4 % au cours des six mois se terminant le 30 juin, selon une analyse des données de répartition de la charge quotidienne de Grid-India, dépassant la croissance globale de la production d'électricité de 9,7 % au cours de la période.

La production d'énergie solaire dans le troisième plus grand producteur d'électricité à partir du soleil a atteint 63,6 milliards de kilowattheures (kWh) au cours du premier semestre 2024, selon les données, soit une augmentation de 14,7 % par rapport à la même période de l'année dernière et de 18,5 % au cours de l'année civile 2023.

L'économie majeure à la croissance la plus rapide du monde a donné la priorité au charbon pour faire face à une augmentation de la demande d'électricité ces dernières années, la production d'électricité à partir du charbon ayant dépassé l'année dernière la production d'énergie renouvelable pour la première fois depuis l'accord de Paris en 2015.

Les schémas d'utilisation des combustibles du pays d'Asie du Sud depuis qu'il est sorti de la pandémie de COVID-19 ont été largement conformes aux tendances de la région, l'Indonésie, les Philippines, le Viêt Nam et le Bangladesh ayant tous recours au charbon pour produire de l'électricité peu coûteuse.

La part du combustible fossile dans la production d'électricité a atteint 77,1 % au premier semestre 2024, contre 76,6 % à la même période l'année dernière, ce qui la place en bonne voie pour augmenter pour la quatrième année consécutive.

L'Inde s'attend à ce que la production totale d'électricité au cours de l'exercice fiscal se terminant en mars 2025 augmente au rythme le plus rapide depuis plus d'une décennie, principalement grâce à une croissance de 8,9 % de la production d'électricité à partir de charbon, dépassant la croissance des énergies renouvelables de 8,2 %.

Les analystes s'attendent à ce que la production d'énergie renouvelable augmente plus rapidement à partir de la prochaine année fiscale, car les appels d'offres et la mise en service de projets d'énergie verte ont commencé à prendre de l'ampleur.

L'ICRA, unité de Moody's, prévoit que les installations d'énergie renouvelable augmenteront de plus d'un tiers pour atteindre 25 gigawatts (GW) au cours de l'exercice fiscal qui s'achèvera en mars 2025. (Reportage de Sudarshan Varadhan et Cassandra Yap ; rédaction de Lincoln Feast).