La production d'oeufs suisses avoisine le milliard

Berne (awp/ats) - Les Suisses sont toujours plus friands d'oeufs helvétiques. La production indigène a augmenté de 3,6% en 2018 par rapport à l'année précédente, à 974 millions d'unités. Elle représente désormais 63% de l'ensemble de l'offre.

Mais pour le marché des oeufs frais, la production suisse constitue l'essentiel. Les oeufs étrangers entrent avant tout dans la composition d'aliments divers tels que les pâtes.

En un an, la consommation a progressé de 1,2%, à 181 oeufs par habitant, soit le niveau le plus haut depuis 2002, précise l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) dans un communiqué. Au total, 1,54 milliard d'oeufs ont été consommés en Suisse l'an dernier.

Cette augmentation est due à deux facteurs: la croissance de 0,5% de la population d'une part et la hausse de 0,7% de la consommation d'oeufs par habitant. A titre de comparaison, cette consommation s'élève respectivement à 230 et 239 oeufs par habitant en Allemagne et en Autriche.

Le bio a la cote

La production d'oeufs bio a augmenté de plus de 10 millions l'an dernier pour atteindre 169 millions d'unités, soit 17,3% du total. Parallèlement, le nombre d'oeufs écoulés dans le commerce de détail provenant d'élevages en plein air s'est accru de 6,3%, à 214 millions d'unités.

En revanche, la production et la vente dans le commerce de détail d'oeufs d'élevage au sol accusent un recul de 4,2%. Avec 268 millions d'unités, ils n'en restent pas moins les plus représentés dans les étalages. L'élevage en batterie est interdit en Suisse.

D'une manière générale, les prix restent stables, voire en légère hausse à tous les échelons du marché des oeufs, précise l'OFAG. Les importations d'oeufs ont pour leur part reculé de 2,6% l'an dernier.

