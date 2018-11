La production dans le secteur secondaire a augmenté au 3e trimestre

Zurich (awp) - La production dans le secteur secondaire en Suisse a progressé de 1,1% sur un an entre juillet et septembre et les chiffres d'affaires de 3,1%. Si l'activité a été florissante dans l'industrie, elle a en revanche été plus souffreteuse dans la construction, selon des résultats provisoires publiés jeudi par l'Office fédéral de la statistique.

La production dans l'industrie a augmenté de 1,4% sur l'ensemble du trimestre. La progression s'est toutefois essoufflée entre juillet (+3,3%) et août (+1,7%), avant de virer au rouge en septembre (-0,4%). Les chiffres d'affaires affichent une hausse moyenne de 3,9% pendant la période sous revue.

Pour l'ensemble de la construction, la production a reculé de 0,3% en rythme annuel, plombée par le bâtiment (-1,9%) et le génie civil (-0,6%). Les recettes ont malgré tout grappillé 0,2%, portées par la hausse des travaux de construction spécialisés (+1,1%).

