Zurich (awp) - Le secteur secondaire helvétique a reculé au quatrième trimestre 2023. La production a baissé de 0,6% sur un an, alors que les chiffres d'affaires ont augmenté 2,7%, indique vendredi un compte-rendu de l'Office fédéral de la statistique (OFS).

D'octobre à décembre 2023, la production industrielle a reculé de 0,4%, rapporte un communiqué. En octobre, elle a augmenté de 0,8% pour ensuite baisser de 1,2% puis de 0,3% en novembre et décembre. Les revenus du secteur ont par contre progressé tout au long du trimestre affichant une hausse moyenne de 3,4%.

Pour la construction, la production a aussi baissé de 1,8% sur la même période, avec des revenus en recul de 0,5%. Dans le détail, le bâtiment a vu sa production et le chiffre d'affaires chuter de 9,5% chacun. Le génie civil a suivi la même tendance avec une baisse respective de 6,8% et 4,6%. A l'inverse, les travaux de construction spécialisés ont enregistré une hausse de la production (2,5%) et du chiffre d'affaires (4,7%).

