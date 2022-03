La production de charbon de la Chine devrait connaître une croissance modérée en 2022 - organisme industriel

La deuxième plus grande économie du monde et son plus grand consommateur de charbon ont produit 4,07 milliards de tonnes en 2021, un chiffre historiquement élevé, après que Pékin ait cherché à maîtriser la flambée des prix du charbon et à atténuer la pénurie d'électricité dans tout le pays au cours du second semestre de l'année.

"La production de charbon de la Chine maintiendra une augmentation modérée en 2022", a déclaré l'Association nationale chinoise du charbon (CNCA), un organisme industriel représentant principalement les mineurs de charbon chinois, dans un rapport.

De hauts responsables chinois ont déclaré que la Chine utilisera pleinement le charbon comme élément vital de sa stratégie énergétique, malgré les promesses de faire plafonner les émissions de carbone du pays d'ici 2030.

L'association nationale du charbon n'a pas donné de prévision du niveau de production de charbon en 2022. Elle s'attend à ce que certaines grandes mines de charbon modernes du nord et du nord-ouest de la Chine ajoutent des capacités de production cette année et que l'efficacité de la production dans les mines de charbon s'améliore.

Début mars, le planificateur d'État chinois a déclaré qu'il maintiendrait la production de charbon à un niveau record de plus de 12 millions de tonnes par jour.

L'organisme industriel prévoit également que la demande chinoise de charbon augmentera, bien qu'à un rythme plus lent, en 2022, car Pékin a promis de "contrôler strictement et rationnellement l'augmentation de la consommation de charbon" pour équilibrer la sécurité énergétique et les objectifs climatiques.

"Il est possible que certaines régions connaissent une pénurie d'approvisionnement à certaines périodes en raison de facteurs tels que la situation de l'approvisionnement énergétique mondial, les politiques de sécurité et environnementales, les cas COVID-19 et la production d'énergie renouvelable", a déclaré la CNCA.