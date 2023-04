Anglo American a déclaré mardi que sa production du premier trimestre avait augmenté de 9 %, aidée par la forte production de sa mine de cuivre Quellaveco au Pérou et l'amélioration de ses opérations de charbon sidérurgique sur les longs murs.

L'entreprise minière cotée à Londres a déclaré avoir produit 178 000 tonnes de cuivre au cours du trimestre qui s'est terminé le 31 mars, soit 28 % de plus qu'il y a un an, et a fait état d'un bond de 59 % de la production de charbon sidérurgique, qui a atteint 3,5 millions de tonnes.