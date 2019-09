La production de machines-outil devrait reculer en 2020 en Allemagne

Francfort (awp/afp) - La fédération allemande de la machine-outil VDMA prévoit un recul annuel de 2% de sa production en 2020, comme cette année. Un nouveau signe inquiétant pour cette industrie clé, victime des tensions commerciales sino-américaines.

Le pessimisme de ce secteur traditionnellement puissant à l'export, avec l'automobile et la chimie allemandes, tient en premier lieu au "différend commercial entre les États-Unis et la Chine" et au "protectionnisme croissant dans le monde", explique lundi le chef économiste de la fédération, Ralph Wiechers, cité dans un communiqué.

À cela s'ajoutent "le ralentissement économique mondial, le Brexit et des changements structurels dans d'importants groupes de clients", comme le secteur automobile, qui doit accélérer son virage à l'électrique, ajoute M. Wiechers.

Dans pareil climat, les clients traditionnels, qu'ils soient en Allemagne ou sur les marchés à l'étranger, hésitent à investir dans des machines et installations industrielles, d'autant qu'aucune "amélioration rapide et durable" ne semble en vue, estime la même source.

Repli aussi en 2019

La VDMA a également confirmé s'attendre à une contraction de 2% de sa production pour l'année en cours par rapport à 2018.

La faiblesse générale dans l'industrie allemande se manifeste depuis des mois et est de nouveau ressortie de l'indice Markit des directeurs d'achat. Ce dernier a reculé en septembre pour atteindre 41,4 points, son niveau le plus bas depuis la crise financière de 2008, selon une estimation provisoire publiée lundi.

Lorsque l'indice est supérieur à 50 points, cela signifie que l'activité progresse tandis qu'elle diminue s'il est inférieur à ce seuil. Dans la zone euro, il a atteint 50,4 points, son niveau le plus bas depuis juin 2013.

afp/vj