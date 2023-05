Près de 2,7 millions de barils par jour (bpj) de la production des sables bitumineux de l'Alberta en mai se trouvent dans des zones de danger d'incendie de forêt "très élevé" ou "extrême", ce qui représente un risque pour l'approvisionnement, a déclaré mercredi la société de conseil Rystad Energy.

Les incendies de forêt qui font rage ont provoqué des évacuations massives et réduit la production d'énergie dans la principale province productrice de pétrole du Canada, où les météorologues s'attendent à ce qu'il ne pleuve pratiquement pas pendant une dizaine de jours.

Les vastes incendies ont forcé plus de 30 000 personnes à quitter leur domicile à un moment donné et certains producteurs de pétrole et de gaz ont interrompu leur production en raison du risque élevé d'incendies de forêt dans un contexte de sécheresse et de vents changeants.

Sur les volumes de production estimés pour le mois de mai, environ 60 % sont actuellement soumis à des niveaux de danger d'incendie de forêt extrêmes, les 40 % restants étant soumis à des niveaux de danger très élevés, a déclaré la société Rystad, basée à Oslo.

"Dans l'après-midi du 16 mai, les volumes d'arrêt à haut niveau de confiance basés sur les communications des opérateurs s'élèvent à environ 240 000 barils équivalent pétrole par jour (boepd), bien qu'en réalité, l'impact soit probablement supérieur à 300 000 boepd, si ce n'est plus", a ajouté M. Rystad.