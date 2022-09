La production de maïs du Nigeria devrait augmenter de 12 % malgré la hausse des coûts et l'insécurité

Le maïs, avec le riz et le blé, est la céréale la plus consommée au Nigeria. Les fabricants transforment le maïs en céréales et en aliments pour le bétail.

Mais certains agriculteurs de la "ceinture de maïs" du nord du Nigeria ont été contraints de quitter leurs exploitations en raison des attaques des insurgés islamistes et des hommes armés qui kidnappent les gens pour obtenir une rançon.

Edwin Chigozie Uche, président de la Maize Growers and Processors Association of Nigeria, a déclaré à Reuters que le financement de la banque centrale avait aidé les agriculteurs à augmenter leur production.

"De nombreux fonds ont été avancés aux agriculteurs grâce au programme d'emprunteurs ancrés (prêt) de la Banque centrale du Nigeria", a-t-il déclaré.

"Je peux vous dire que cela a permis d'augmenter la production, d'accroître la production parce que pratiquement tous les éléments de la chaîne de valeur sont pris en compte, la mécanisation, les intrants de qualité, le service de vulgarisation."

La banque centrale soutient les agriculteurs avec des crédits bon marché dans le but de réduire les importations de céréales qui, selon elle, drainent les rares devises étrangères.

Les banques commerciales ne sont pas enclines à prêter aux agriculteurs en raison de l'insécurité et d'un risque plus élevé de défaillance, a déclaré Chigozie.

Les 23 millions de tonnes ne suffiront pas à couvrir les besoins annuels du Nigeria, qui sont de 30 millions de tonnes, et l'écart sera comblé par des importations, a-t-il ajouté.

Les coûts de production ont augmenté pour les agriculteurs nigérians. Un sac d'engrais coûte désormais jusqu'à 22 000 naira (52 $), contre 15 000 naira en 2021, a déclaré M. Chigozie.

"Le coût de la culture d'un hectare de maïs a augmenté de 43 %", a-t-il ajouté.

Pour assurer la sécurité, les agriculteurs se regroupent pour former des groupes de patrouilles armées tandis que les gouvernements des États ont mis en place des agro-rangers pour assurer la sécurité des communautés agricoles, a ajouté Chigozie.