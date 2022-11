La production de pétrole de l'OPEP baisse en novembre après l'engagement de réduction -sondage

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP)a pompé 29,01 millions de barils par jour (bpj) ce mois-ci, selon l'enquête, soit 710 000 bpj de moins qu'en octobre. En septembre, la production de l'OPEP avait été la plus élevée depuis 2020.

L'OPEP et ses alliés, connus sous le nom d'OPEP+, ont augmenté leur production pendant la majeure partie de 2022, à mesure que la demande se rétablissait. Pour le mois de novembre, alors que les prix du pétrole faiblissent dans un contexte de crainte de récession, le groupe a procédé à sa plus importante réduction depuis les premiers jours de la pandémie COVID-19 en 2020.

Leur décision pour novembre prévoyait une réduction de 2 millions de bpj de l'objectif de production de l'OPEP+, dont environ 1,27 million de bpj devait provenir des 10 pays participants de l'OPEP.

La production a été inférieure aux montants ciblés car de nombreux producteurs - notamment l'Angola et le Nigeria - n'ont pas la capacité de pomper davantage en raison d'investissements insuffisants et, dans le cas du Nigeria, de vols de brut.

La production des 10 membres a baissé de 720 000 bpj en glissement mensuel, selon l'enquête, laissant la production réelle 800 000 bpj en dessous de l'objectif de production du groupe pour novembre. En octobre, le manque à gagner était de 1,36 million de bpj.

En raison de la production inférieure à l'objectif, l'OPEP a dépassé ses promesses de réduction avec un taux de conformité de 163 % en novembre, selon l'enquête.

L'OPEP+ se réunit virtuellement dimanche pour revoir sa politique de production et ne devrait pas apporter de changements.

RÉDUCTION SAOUDIENNE

En novembre, l'Arabie saoudite a réduit sa production de 500 000 bpj par rapport à octobre, selon l'enquête, soit la quasi-totalité de la quantité promise. Les Émirats arabes unis et le Koweït ont effectué les réductions les plus importantes suivantes.

L'Algérie a réduit environ la moitié de la quantité promise et l'Irak, deuxième plus grand producteur de l'OPEP qui demande une augmentation de son quota, a à peine baissé sa production en novembre, selon l'enquête.

L'Angola et le Nigeria ont chacun augmenté leur production en novembre, mais les deux pays pompent bien en dessous de leurs quotas, selon l'enquête. Le Nigeria a affiché la plus forte augmentation de l'OPEP, aidé par des exportations plus importantes de brut Forcados.

Il y a eu peu de changement dans la production en Libye, en Iran et au Venezuela, qui sont tous exemptés des réductions de production de l'OPEP.

L'enquête de Reuters vise à suivre l'approvisionnement du marché. Elle se base sur des données d'expédition fournies par des sources externes, des données de flux Refinitiv Eikon, des informations provenant de traqueurs de pétroliers tels que Petro-Logistics, et des informations fournies par des sources au sein des compagnies pétrolières, de l'OPEP et des consultants.