La production de pièces d'avion est freinée par la pénurie de travailleurs

"C'est juste un ouragan dans l'usine", a déclaré le président de l'entreprise, Guillermo Alonso. "Il n'y a tout simplement pas de temps. C'est juste produire, produire, produire et trouver des moyens d'améliorer votre productivité."

Le ralentissement de l'économie mondiale a commencé à résorber certaines pénuries de la chaîne d'approvisionnement qui ont frappé les fabricants et contribué à l'inflation. La demande d'expédition et de fret aérien s'est adoucie, les ventes de puces électroniques ralentissent et les prix des voitures d'occasion aux États-Unis sont en baisse.

Mais les fabricants de pièces d'avion sont encore sous le choc des importantes suppressions d'emplois entreprises lorsque les avions ont été cloués au sol pendant la pandémie, ce qui montre à quel point la crise de la chaîne d'approvisionnement reste inégale.

Aux États-Unis, l'emploi dans l'aérospatiale est inférieur de 8,4 % à son niveau d'avant la pandémie. Dans la province de Québec, où se trouve Mitchell, l'industrie doit combler 38 000 emplois au cours de la prochaine décennie, selon le groupe de commerce industriel Aero Montreal. Les grands fabricants de pièces moulées comme Precision Castparts Corp de Berkshire Hathaway Inc et Howmet Aerospace de Pittsburgh, qui fournissent Boeing, Airbus et General Electric, embauchent après avoir réduit leurs effectifs en 2020. Mais il faut du temps pour former les nouvelles recrues. David Calhoun, directeur général de Boeing, a prévenu que la main-d'œuvre restera un goulot d'étranglement pour l'industrie pendant des années. "Je ne pense pas que ce problème sera résolu de sitôt", a déclaré M. Calhoun lors d'une conférence de la Chambre de commerce américaine ce mois-ci. Le problème est le plus aigu dans l'industrie des pièces moulées, à forte intensité de main-d'œuvre et difficile à automatiser. Dans une récente enquête de Jefferies, près des trois quarts des fabricants d'équipements aérospatiaux ont cité les pièces moulées comme la principale source de pénurie. La société privée Mitchell Aerospace encourage son personnel à faire des heures supplémentaires, augmente les salaires de 4,75 % et propose aux travailleurs des primes de référence. Elle essaie également d'embaucher davantage de femmes, d'immigrants et de réfugiés d'Ukraine. Certains fournisseurs de pièces de fonderie prennent jusqu'à 72 semaines pour exécuter les commandes, a déclaré David Wireman, directeur général chez AlixPartners. La hausse des taux d'intérêt et l'incertitude économique croissante font que les entreprises hésitent à augmenter leur capacité, car elles craignent que la demande ne s'effondre, a-t-il ajouté. "Cela va être une période rocheuse pendant un certain temps". Entre-temps, la lutte pour trouver des travailleurs se répercute sur la chaîne d'approvisionnement, retardant la production de moteurs à réaction et d'avions à un moment où une grande partie du marché du transport aérien est en plein essor. Leesta Industries, un client de Mitchell, est également aux prises avec des retards et des problèmes de qualité de la part d'un autre producteur de pièces moulées. Lorsque ce producteur livre avec un mois de retard, Leesta, basée à Montréal, qui fabrique des composants de moteurs et de trains d'atterrissage, doit s'adapter pour respecter ses propres délais, a déclaré le président Ernie Staub. "Le délai d'exécution réel de votre produit a été réduit d'un mois. Vous devez être en avance sur le reste de votre travail", a-t-il déclaré. Raytheon a récemment déclaré que le resserrement de l'approvisionnement en pièces moulées l'a laissé fonctionner "au jour le jour", avertissant que la livraison de certains gros moteurs commerciaux Pratt & Whitney pourrait se prolonger jusqu'au premier trimestre de 2023. La société n'a pas précisé le calendrier antérieur des livraisons.

Son rival GE a déclaré que les pénuries d'approvisionnement ont rendu plus difficile la livraison des moteurs à temps. Leurs clients en ressentent les effets. L'objectif de production d'Airbus a diminué, tandis que Boeing a prévenu que les pressions de la chaîne d'approvisionnement ont limité sa capacité à augmenter sa production. L'usine de Mitchell à Montréal commence à bourdonner avant le lever du soleil, avec des ouvriers en tenue de protection remplissant les sections du moule d'un panorama de sable fin et d'un agent de liaison. Le ronronnement et le broyage s'arrêtent en milieu d'après-midi, sans aucun travailleur pour une deuxième équipe.

"C'est toute la main-d'œuvre", a déclaré Alonso, qui recherche des ouvriers d'atelier et des métallurgistes. "Nous avons la demande".

Mitchell ne peut répercuter qu'environ la moitié de ses coûts plus élevés sur ses clients. L'automatisation d'une partie de la production de moulage en sable de Mitchell d'ici l'année prochaine pourrait résoudre certains problèmes de main-d'œuvre, les coûts plus élevés et permettre la croissance, a déclaré Alonso.

Il voit les robots remplacer un travail dans lequel un ouvrier doit retirer les débris des pièces moulées. Le travail est répétitif et la pièce risque d'être endommagée au cours du processus.

"Nous n'avons pas encore appuyé sur la gâchette de l'investissement", a déclaré Alonso, "mais c'est une nécessité."