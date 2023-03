La production des raffineries chinoises augmente de 3,3 % en janvier et février grâce à la politique des carburants et à la reprise de la demande

Les raffineries chinoises ont traité 3,3 % de pétrole brut en plus au cours des deux premiers mois de 2023 par rapport à l'année précédente, selon des données publiées mercredi, stimulées par la politique d'exportation de carburant et par les raffineurs indépendants qui ont traité plus de pétrole en réponse à l'amélioration de leurs marges.

La reprise de la demande intérieure d'essence et de carburant d'aviation, due à l'augmentation du nombre de voyageurs suite à la suppression des contrôles COVID-19, a également soutenu la production des raffineries. Au cours de la période janvier-février, la production de brut a atteint 116,07 millions de tonnes, selon les données du Bureau national des statistiques, ce qui équivaut à 14,36 millions de barils par jour (bpj). Ce chiffre est à comparer aux 13,98 millions de bpj de la même période de l'année précédente et aux 14,1 millions de bpj de décembre. Le bureau combine les données de janvier et de février en raison des vacances du Nouvel An lunaire, qui tombaient à la fin du mois de janvier cette année. Les raffineurs d'État ont été encouragés à traiter davantage, en partie pour réaliser des bénéfices sur l'exportation de produits raffinés, à la suite de la publication par le gouvernement d'un ensemble plus large de quotas qui a entraîné une augmentation de 74 % des exportations de produits pétroliers raffinés au cours de la période janvier-février. Les usines indépendantes ont également augmenté leurs taux de traitement de 4,4 points de pourcentage par rapport à l'année précédente, pour atteindre une moyenne de 67,5 % de leur capacité au cours de la même période, selon la société de conseil JLC. L'abondance des quotas d'importation de pétrole brut au début de l'année et les prévisions de reprise de la demande en aval ont soutenu les taux opérationnels, ont déclaré les analystes de JLC. Les données du NBS ont également montré que la production de pétrole brut de la Chine au cours de la période janvier-février a augmenté de 1,8 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 34,17 millions de tonnes (environ 4,23 millions de bpj), tandis que la production de gaz naturel a augmenté de 6,7 % pour atteindre 39,8 milliards de mètres cubes. La production nationale de pétrole brut a augmenté de près de 3 % l'année dernière pour se situer fermement au-dessus de la barre des 4 millions de bpj, après que les producteurs publics ont accéléré le développement de réservoirs géologiquement plus difficiles pour compenser l'épuisement rapide des bassins matures. La compagnie pétrolière et gazière offshore CNOOC Ltd, qui a contribué à hauteur de 60 % à la croissance de la production nationale de pétrole l'année dernière, s'est fixé pour objectif en janvier d'augmenter sa production de 8 % cette année pour atteindre un niveau record. (tonne = 7,3 barils de pétrole brut)