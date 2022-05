La production des raffineries de pétrole chinoises en avril plonge à son niveau le plus bas depuis deux ans, en raison des restrictions du COVID

Le mois dernier, le débit de brut était de 51,81 millions de tonnes, soit l'équivalent de 12,61 millions de barils par jour (bpj), selon les données du Bureau national des statistiques (NBS) lundi.

Ce chiffre est à comparer aux 13,8 millions de bpj en mars et aux 14,09 millions de bpj en avril de l'année dernière.

Les volumes de traitement pour la période janvier-avril ont baissé de 3,8 % sur l'année, à 223,25 millions de tonnes, soit 13,58 millions de bpj.

Avec des fermetures rigoureuses qui se sont d'abord concentrées sur le centre financier de Shanghai avant de s'étendre à l'ensemble du pays, la demande chinoise de produits pétroliers raffinés a chuté, l'essence et le carburant d'aviation étant les plus touchés.

Pour contrer le ralentissement des ventes de carburant et l'augmentation des stocks, le raffineur d'État Sinopec a commencé à réduire ses opérations depuis la seconde moitié du mois de mars pour atteindre environ 86 % de sa capacité, contre 92,5 % plus tôt dans l'année.

Les usines indépendantes, concentrées dans la province orientale de Shandong, fonctionnaient à moins de la moitié de leur capacité le mois dernier, beaucoup fonctionnant à leur plus bas niveau depuis 2016.

"La demande était terrible et les marges étaient si minces que les usines ont fini par perdre plus d'argent si elles traitaient plus de pétrole brut", a déclaré un directeur commercial d'un raffineur basé à Shandong.

Les ventes globales de véhicules en Chine pour le mois d'avril ont plongé de près de 48 % par rapport à l'année précédente, les lockdowns du COVID-19 ayant frappé les usines et les salles d'exposition. Les ventes des quatre premiers mois de 2022 ont chuté de 12 % par rapport à la même période de l'année précédente sur le plus grand marché automobile du monde.

Les données du NBS ont également montré une augmentation de 4 % de la production de pétrole brut à 17 millions de tonnes le mois dernier, soit 4,14 millions de bpj, les géants pétroliers nationaux ayant suivi l'ordre de Pékin de renforcer la sécurité de l'approvisionnement national.

La production au cours de la période janvier-avril a augmenté de 4,3 % par rapport à l'année précédente.

La production de gaz naturel a augmenté de 4,7 % en avril pour atteindre 17,7 milliards de mètres cubes et la production depuis le début de l'année a augmenté de 6,2 % par rapport à la même période de 2021.

Les prix mondiaux élevés du gaz, notamment du gaz naturel liquéfié au comptant, ont poussé les consommateurs à utiliser davantage les approvisionnements nationaux moins chers.