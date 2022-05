La production et les exportations d'huile de palme de Malaisie devraient augmenter de 30 % d'ici à la fin de 2022 - ministre

La Malaisie, deuxième producteur mondial d'huile de palme après l'Indonésie, devrait bénéficier d'une pénurie mondiale d'huile comestible exacerbée par l'interdiction d'exportation décrétée par Jakarta le mois dernier, mais elle a dû faire face à une pénurie prolongée de main-d'œuvre après que les mesures de contrôle aux frontières liées au coronavirus aient stoppé l'entrée de travailleurs migrants dans ses plantations.

En septembre, les autorités ont approuvé le recrutement de 32 000 travailleurs migrants pour les plantations d'huile de palme et certains devraient arriver ce mois-ci et en juin dans le cadre d'un quota spécial du gouvernement, a déclaré la ministre des industries de plantation et des produits de base, Zuraida Kamaruddin, dans un communiqué. Elle n'a pas précisé combien de travailleurs devraient être amenés.

"Avec le retour des travailleurs, les niveaux de production vont augmenter et la Malaisie est sur la bonne voie pour répondre à la demande mondiale", a-t-elle déclaré.

Zuraida a déclaré que les cultivateurs et producteurs malaisiens devraient "profiter du vide" laissé par l'Indonésie, ajoutant qu'une forte correction des prix pourrait avoir lieu en juillet, lorsque l'interdiction d'exportation devrait être levée.

La Malaisie a déjà déclaré qu'elle prévoyait de tirer parti de la pénurie mondiale d'huile comestible et de la "tension politique en Europe" pour regagner des parts de marché après que les acheteurs aient boudé cette matière première en raison de préoccupations environnementales et de travail forcé.