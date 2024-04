La production hydroélectrique de l'Inde a connu sa plus forte baisse depuis au moins 38 ans au cours de l'année qui s'est achevée le 31 mars, selon une analyse des données gouvernementales réalisée par Reuters, les précipitations irrégulières ayant entraîné une dépendance accrue à l'égard des centrales au charbon en raison de la hausse de la demande.

La baisse de 16,3 % de la production de la plus grande source d'énergie propre du pays a coïncidé avec la diminution de la part des énergies renouvelables dans la production d'électricité pour la première fois depuis que le Premier ministre Narendra Modi s'est engagé à augmenter la capacité solaire et éolienne lors des négociations sur le climat des Nations unies à Paris en 2015.

Les énergies renouvelables ont représenté 11,7 % de la production d'électricité de l'Inde au cours de l'année qui s'est achevée en mars, en baisse par rapport aux 11,8 % de l'année précédente, selon une analyse de Reuters des données quotidiennes de répartition de la charge fournies par l'organisme fédéral de régulation du réseau électrique, Grid-India.

L'Inde est le troisième plus grand émetteur de gaz à effet de serre au monde, et le gouvernement met souvent en avant des émissions par habitant inférieures à celles des pays développés pour justifier l'augmentation de l'utilisation du charbon.

Le niveau des réservoirs, au plus bas depuis cinq ans, signifie que la production hydroélectrique restera probablement faible pendant les mois les plus chauds d'avril à juin, selon les experts, ce qui pourrait renforcer la dépendance à l'égard du charbon pendant une période de forte demande avant le début de la mousson en juin.

K. J. Ramesh, ancien chef du département météorologique indien, a déclaré qu'il y avait plus de chances que les précipitations soient importantes pendant la mousson annuelle cette année, mais que l'impact sur la production d'énergie hydroélectrique ne serait pas visible avant juillet.

"Lorsque l'hydroélectricité augmente en raison de bonnes précipitations, elle devrait être utilisée pour réduire la dépendance à l'égard de l'énergie thermique", a-t-il déclaré, ajoutant que l'irrégularité des précipitations signifie que l'Inde ne devrait pas compter sur l'hydroélectricité comme source d'énergie fiable à l'avenir.

UNE PART EN DÉCLIN

La part de l'hydroélectricité dans la production totale d'électricité de l'Inde est tombée à un niveau record de 8,3 % au cours de l'année fiscale qui s'est achevée le 31 mars, selon les données de Grid-India, contre une moyenne de 12,3 % au cours des 10 années à venir jusqu'en 2020.

La part de l'hydroélectricité a régulièrement diminué ces dernières années dans un contexte de ralentissement de l'ajout de nouvelles capacités, d'autres sources, notamment le charbon, le solaire et l'éolien, gagnant du terrain.

Les précipitations les plus faibles depuis 2018 ont entraîné une baisse des niveaux d'eau dans les réservoirs, poussant la production hydroélectrique annuelle à son niveau le plus bas depuis cinq ans, soit 146 milliards de kilowattheures (kWh).

Parallèlement, la production d'électricité à partir de charbon et de lignite en 2023/24 a augmenté de 13,9%, dépassant l'augmentation de 9,7% de la production des sources renouvelables, ont montré les données de l'organisme de réglementation du réseau. La production totale d'électricité a augmenté de 10,3 % en 2023/24, selon les données de Grid-India.

L'Inde n'a pas atteint l'objectif fixé pour 2022 d'installer 175 gigawatts (GW) d'énergie renouvelable, et reste à 38,4 GW de cet objectif, les données de Grid-India montrant que la dépendance de l'Inde à l'égard des combustibles fossiles pour l'électricité a atteint son plus haut niveau en cinq ans, à savoir 77,2 %, en 2023/24.

L'ajout d'énergies renouvelables en Inde a ralenti pour atteindre son niveau le plus bas depuis cinq ans en 2023.

Selon le groupe de réflexion sur l'énergie Ember, la production hydroélectrique mondiale n'a baissé que pour la quatrième fois depuis 2000 en raison de la baisse des précipitations et des températures plus chaudes provoquées par le phénomène El Nino. La production hydroélectrique en Inde, le sixième plus grand producteur d'hydroélectricité, a chuté près de sept fois plus vite que la moyenne mondiale, selon les données d'Ember.